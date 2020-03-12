Coronavírus: evento em Vitória com secretário de Bolsonaro é cancelado

Carlos Da Costa, secretário de Produtividade participaria de lançamento de programa Crédito: Washington Costa/MDIC

Ministério da Economia e o Sebrae iriam lançar em Vitória, nesta sexta-feira (13), o programa Mobilização pelo Emprego e Produtividade. O evento que contaria com o secretário de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos Da Costa, foi cancelado por causa do coronavírus

O encontro, que seria realizado em Vitória, no Palácio Anchieta, sede do governo do Estado, também receberia o presidente do Sebrae, Caros Melles, além de gestores públicos estaduais e municipais do Espírito Santo. Também contaria com a presença de parlamentares e representantes do setor produtivo capixaba.

Em nota, a Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade disse que o cancelamento do evento é uma medida de precaução para evitar aglomerações, a exemplo de procedimentos que estão sendo adotados também por outras esferas de governo e pelo setor privado. O Mobiliza Brasil, etapa Vitória, planjeva receber 500 pessoas.

SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO TESTA POSITIVO

Com o teste positivo para coronavírus no chefe da Secom (Secretaria Especial de Comunicação da Presidência), Fabio Wajngarten, o presidente Jair Bolsonaro passou a ser monitorado pela equipe médica da Presidência da República. Segundo relato feito à reportagem, até agora, no entanto, não foram identificados os sintomas da doenças.