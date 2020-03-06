Companhias compraram até máscaras para os funcionários Crédito: Reprodução | Freepik

Os impactos econômicos da doença já se espalharam por todo o globo. O Brasil já colocou a China, epicentro da epidemia, a Itália, país mais aferado da Europa, e mais 25 outros países entre os monitorados por apresentarem transmissão local do vírus.

Em todo o mundo, 80 países já confirmaram infecções por coronavírus, sendo que em 38 ele já há transmissão local. A difusão da doença vem afetando até a chegada de produtos para as indústrias nacionais

Your browser does not support the audio element. Empresas do ES mudam rotina por causa do coronavírus

A confirmação do primeiro caso de coronavírus no Estado , na tarde da última quinta-feira (05), vem deixando as empresas em alerta e, com isso, elas começaram a adotar medidas para prevenir o contágio. Desde meados de fevereiro, a EDP , empresa responsável pela distribuição de energia em 70 municípios do Estado, acentuou seus protocolos de higiene da companhia.

A limpeza de itens acessados por muitas pessoas, como botões de elevadores, maçanetas de portas, corrimãos de escadas, veículos da frota da empresa, equipamentos de informática e telecomunicações, foi intensificada. Além disso, viagens a trabalho para os países mais afetados pelo coronavírus foram proibidas. Há orientação para reduzir as viagens aos demais países, sendo que quem for viajar terá mascara disponível.

Ainda segundo a EDP, equipes de campo como eletricistas e operadores de call centers vão receber álcool em gel. A empresa também vai distribuir preventivamente 5 mil máscaras entre os cerca de 3 mil colaboradores que tem.

"Uma possível disseminação do coronavírus seria um grande teste de gestão de crise para as empresas que atuam no Brasil. Por isso, a EDP se antecipou e está preparada para que os efeitos dessa crise afetem o mínimo possível nossa operação e nossos colaboradores" Vanderlei Ferreira - Diretor de Gestão de Risco da EDP no Brasil

Para evitar a possível disseminação do coronavírus em seus escritórios, a EDP anunciou que a partir do dia 16 de março vai adotar um rodízio semanal preventivo. Todos os colaboradores da holding, na capital paulista, e das distribuidoras de São Paulo e do Espírito Santo serão divididos em três grupos: os dois primeiros grupos serão divididos entre dois escritórios com endereços diferentes e um terceiro ficará em home office. A cada semana, haverá uma rotação e um grupo diferente ficará em home office.

A ideia, de acordo com a empresa, é dividir os times para, caso haja algum caso confirmado em um dos sites, os demais colaboradores que não estiverem no local possam dar continuidade à operação sem interrupções.

VIDEOCONFERÊNCIA

Outra empresa que tem orientado os empregados a evitar viagens ou escalas em regiões com surto de coronavírus é a ArcelorMittal Tubarão . A orientação é priorizar realização de encontros via videoconferência ao invés de ir a esses países. "A empresa também tem promovido campanhas internas orientativas e fornecido informações atualizadas regularmente, com recomendações sobre boas práticas de higiene, dentre outros", informou a Arcelor, em nota.

Já a Viminas, empresa que fabrica vidros, está fazendo campanha de conscientização entre os funcionários, com dicas de prevenção na televisão do refeitório e envio de comunicados por WhatsApp. Ela também instalou dispenser de álcool 70% em locais estratégicos da companhia, como próximo a escadas e catracas.

VACINAÇÃO CONTRA H1N1

A Loga Internet, operadora capixaba de internet por fibra óptica, antecipou compras de equipamentos da China, instalou mais suportes de álcool em gel, comprou 1,5 mil máscaras cirúrgicas para os funcionários e vai vacinar empregados contra H1N1. De acordo com a gerente de Recursos Humanos da emrpesa, Célia Helena Rodrigues de Mendonça, o calendário de treinamentos foi revisado, restringindo a circulação dos empregados para Estados onde existem casos confirmados ou suspeitos.

A empresa também elaborou um plano de contingência para viabilizar o trabalho em modelo home office de áreas essenciais, caso isso se torne necessário. Ela ainda antecipou a compra de equipamentos importados da China visando a minimização de riscos de parada dos atendimentos em um possível cenário mais hostil da epidemia.

Já a Vale informou, por nota, que está seguindo as recomendações emitidas pelas organizações de saúde, especialmente a Anvisa, e monitora de perto os desdobramentos da situação.