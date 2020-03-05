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Leonel Ximenes

Primeiro caso confirmado de coronavírus no ES foi registrado em Vila Velha

Informação foi obtida pela coluna com fontes oficiais do município; mulher de 37 anos está em casa e isolada

Publicado em 05 de Março de 2020 às 20:41

Públicado em 

05 mar 2020 às 20:41
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Oito casos de coronavírus estão confirmados no Brasil Crédito: Reprodução
Foi registrado em Vila Velha o primeiro caso confirmado de um paciente que contraiu o coronavírus no Espírito Santo. A coluna obteve a informação com fontes oficiais do município. Nas próximas horas, o Ministério da Saúde vai confirmar a informação. A paciente é uma mulher de 37 anos que veio da Itália e está em casa, em isolamento.
Segundo informou a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), a paciente chegou ao Estado no dia 20 de fevereiro e, dois dias depois, começou a ter os primeiros sintomas da doença. No dia 24 fevereiro, procurou atendimento médico, ficou nove dias internada em um hospital particular e recebeu alta na quarta-feira (4).
A contagem dos 14 dias do período de transmissão da doença começa a partir da apresentação dos sintomas por parte do paciente. No caso da capixaba, esse intervalo de tempo já está na reta final. As pessoas que tiveram contato com ela durante esses dias estão sendo acompanhadas.

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A Sesa diz que desde janeiro está treinando as equipes de Vigilância e adotando medidas na rede de assistência para preparar o Estado para o coronavírus. Pelo menos 60 técnicos do Estado e dos municípios, segundo a Secretaria Estadual da Saúde, estão em contato diário e direto como o Ministério da Saúde para receber orientações.
“O momento não é para pânico. Todos os pacientes confirmados no Brasil estão sem sinais de gravidade e encontram-se em isolamento domiciliar”, diz a Sesa em nota, que recomenda medidas higiênicas para enfrentar a doença, chamadas de "etiqueta respiratória": lavar frequentemente as mãos com água e sabão e tossir ou espirrar protegendo o rosto com o braço.
Segundo o Ministério da Saúde, no total são oito casos confirmados de coronavírus em todo o país: seis em São Paulo, um no Rio de Janeiro e um no ES.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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