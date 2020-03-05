'Não é para ter pânico', diz Casagrande sobre 1º caso de coronavírus

"O plano de contingência continua, é trabalho que temos que fazer juntos. Estávamos nos preparando para isso. Não é para ter pânico", afirmou Casagrande.

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.