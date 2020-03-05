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Saúde

'Não é para ter pânico', diz Casagrande sobre 1º caso de coronavírus

Ministério da Saúde confirmou primeiro caso de paciente contaminado com coronavírus no ES, na tarde desta quinta-feira

Publicado em 05 de Março de 2020 às 17:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2020 às 17:09
Governador Renato Casagrande Crédito: Fernando Madeira
O governador Renato Casagrande se manifestou após o Ministério da Saúde confirmar o primeiro caso de paciente contaminado com coronavírus no Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (05). A paciente é uma mulher de 37 anos que fez viagem para a Itália. 
"O plano de contingência continua, é trabalho que temos que fazer juntos. Estávamos nos preparando para isso. Não é para ter pânico", afirmou Casagrande. 
No Brasil, agora, são oito casos confirmados de pessoas com a doença. No Espírito Santo, outros quatro casos estão sendo apurados pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), segundo a Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo (Sesa) no último boletim epidemiológico divulgado na quarta-feira (03).

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COMO PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.

OS CUIDADOS

  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal

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