Sesa aumenta número de hospitais de referência para tratar coronavírus no ES

Secretária de Estado da Saúde (Sesa) Crédito: Ricardo Medeiros

Após o avanço do novo coronavírus pelo Brasil e com o surgimento de casos suspeitos no Espírito Santo, a S ecretaria Estadual da Saúde (Sesa) aumentou para seis o número de hospitais considerados referências para tratar a doença no Estado.

O Espírito Santo tem seis casos suspeitos de coronavírus, segundo boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo (Sesa), no final da tarde desta segunda-feira (02). São cinco a mais do que os registrados até a tarde de domingo (01). Todos os pacientes são da Grande Vitória, mas a Sesa ampliou essa rede de hospitais para o interior do Estado.

Inicialmente, eram considerados referências o Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, o Infantil de Vitória, e o Hospital Estadual Jayme dos Santos Neves, na Serra . Agora entram para essa lista o Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus, o Hospital Estadual Silvio Ávidos, em Colatina, a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim e o Hospital Infantil de Cachoeiro de Itapemirim.

A informação consta em portaria assinada pelo secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes, publicada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (03). Na portaria, o secretário oficializa o Centro de Operação de Emergências em Saúde Pública do Espírito Santo (COE COVID - 19) como mecanismo de resposta às ações contra a doença. O texto da portaria diz que a situação "demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública".

Cabe ao Centro planejar as medidas a serem adotadas, levando em conta as diretrizes do Ministério da Saúde, encaminhar ao governo federal os relatórios sobre a situação do Estado e promover ações integradas entre vigilância em saúde, assistência e outros órgãos envolvidos na prevenção e controle da infecção humana pelo novo coronavírus, entre outras competências. A Sesa foi procurada para explicar esse aumento no número de hospitais referências na manhã desta terça-feira (03), mas ainda não se pronunciou.

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