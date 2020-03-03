Entenda as diferenças entre influenza, coronavírus e resfriado

Amostra laboratorial do coronavírus, que pode causar desde resfriados comuns até SARS e MERS Crédito: Center for Desease Control and Prevention

A Gazeta ouviu infectologistas para que pudessem apontar os sintomas e as diferenças esses tipos de doenças respiratórias. A presença de um novo coronavírus tem deixado o mundo em alerta para uma epidemia. Mas qual a diferença entre um simples resfriado, uma gripe qualquer ou algo mais grave?ouviu infectologistas para que pudessem apontar os sintomas e as diferenças esses tipos de doenças respiratórias.

Quando uma pessoa fala que ela está gripada, na grande maioria das vezes ela está com um resfriado comum, segundo o infectologista Tálib Moysés Moussallem. "O resfriado comum é uma doença caracterizada por congestão e secreção nasal. Pode ter um pouco de tosse, dor de cabeça e, eventualmente, febre baixa. Na maioria das vezes se resolve sozinho em no máximo em uma semana. O resfriado é tratado com analgésicos, hidratação e soro para limpar o nariz, prescritos por médico. O tratamento é em casa", pontuou.

Em diferentes graus de gravidade, os médicos ouvidos são unânimes em afirmar que o coronavírus é mais danoso ao organismo humano. "Todos são vírus diferentes, mas que comprometem o aparelho respiratório, uns mais graves outros nem tanto. Porém, o número de pessoas que evolui para a forma grave com o coronavírus é maior e, consequentemente, a letalidade também. O coronavírus afeta a superfície respiratória dos pulmões, causando insuficiência respiratória", observou o infectologista Crispim Cerruti Júnior.

O coronavírus e o vírus da influenza têm como sintoma comum a febre alta, que não é apresentada no resfriado. A maior dificuldade é identificar quando é a gripe influenza e quando é coronavírus. "São vírus diferentes, mas causam síndromes gripais parecidas e que só conseguimos diferenciar fazendo os exames de sequenciamento genético do que está acometendo o trato respiratório do paciente. A diferença só se identifica com o exame", observou a infectologista Rúbia Miossi.

De acordo com o médico Moussalem, o coronavírus é um vírus conhecido desde o século XX e causava de 10 a 30% dos resfriados comuns. A partir do século XXI, passaram a ser identificados coronavírus que podiam causar doenças com sintomas semelhantes à da influenza. "São vírus que conseguiram se recombinar de animais passando para seres humanos, se adaptaram, o que não tínhamos conhecimento. Ainda não temos tratamento para ele específico", pontuou.

O médico apontou que contra o vírus da gripe influenza já há vacina e orientou: "É fundamental que assim que começar a campanha de gripe todos se vacinem. Ela não protege contra o coronavírus, mas ela protege contra gripe que é mais disseminada no nosso meio. Caso o coronavírus chegue no Espírito Santo, já ajuda os médicos a descartarem alguns diagnósticos".

AS DIFERENÇAS

Mulher com resfriado segurando lenço Crédito: shutterstock

RESFRIADO

congestão nasal

secreção nasal clara ou amarelada

tosse leve

mal-estar

dor de cabeça

eventualmente febre baixa

tratamento em casa, com ingestão de líquidos, analgésico e limpeza do nariz com soro. Dura até uma semana.

Vacina contra a gripe Crédito: Erasmo Salomão/Ministério da Saúde

GRIPE INFLUENZA

febre alta

dor generalizada pelo corpo

dor de cabeça

dor de garganta

tosse forte

pode evoluir para complicações, sendo a principal delas a pneumonia, podendo levar à morte.

é mais intensa em idosos, crianças e pessoas com alguma doença que baixa a imunidade, como problemas cardíacos, pulmonares ou câncer.

possui vacina para prevenção e há medicação antiviral para tratamento, caso seja identificada no início.

Coronavírus Crédito: Agência Brasil

CORONAVÍRUS

febre alta

dor generalizada pelo corpo

dor de cabeça

dificuldade de respirar

tosse forte

causa insuficiência respiratória, podendo levar à morte.

não possui vacina para prevenção e nem medicação própria para combate do vírus.