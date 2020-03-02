Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Casos suspeitos de coronavírus aumentam de 252 para 433 no Brasil
Coronavírus no Brasil

Casos suspeitos de coronavírus aumentam de 252 para 433 no Brasil

O país segue com dois casos confirmados, no estado de São Paulo, um de um homem de 61 anos e outro de 32

Publicado em 02 de Março de 2020 às 17:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2020 às 17:41
Das notificações suspeitas, 162 foram descartadas. Crédito: Pixabay
O número de casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus, causador da Covid-19, no Brasil aumentou de 252 para 433, divulgou nesta segunda-feira, 2, o Ministério da Saúde. O País segue com dois casos confirmados, de um homem de 61 anos e outro de 32, os dois de São Paulo.
Das notificações suspeitas, 162 foram descartadas. A maioria dos casos suspeitos está em São Paulo, com 163, em seguida vem Rio Grande do Sul, com 73, e em terceiro, Minas Gerais, com 48. No mundo, foram 87.137 casos confirmados, sendo 1.739 novos. Os casos estão em 58 países, com cinco novos. O número de mortes chegou a 2.977.
O secretário de Vigilância em Saúde do ministério, Wanderson de Oliveira, pontuou que há casos confirmados em todos os continentes.

Veja Também

Sobe para 6 o número de casos suspeitos de coronavírus no ES

Saiba mais sobre a endometriose, doença que afeta mais de 115 mil capixabas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Justiça no ES ordena cirurgia de câncer, mas plano se nega a atender
Imagem de destaque
Capixaba ISH Tecnologia entra em uma nova fase
Papa Leão XIV
O silêncio que grita: Robert Francis Prevost e a nova diplomacia da fé

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados