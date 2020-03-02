Sobe para 6 o número de casos suspeitos de coronavírus no ES

Coronavírus Crédito: Agência Brasil

O Espírito Santo tem seis casos suspeitos de coronavírus, segundo boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo (Sesa), no final da tarde desta segunda-feira (02). São cinco a mais do que os registrados até a tarde de domingo (01). Todos os pacientes são da Grande Vitória.

Durante a manhã desta segunda-feira (02), a informação era de que havia apenas um caso suspeito, segundo o coordenador do Centro de Operações Estratégicas (COE) da Sesa, Luiz Carlos Reblin. O descarte ou confirmação do caso depende do retorno do exame realizado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro. Apenas a Fiocruz e outros dois laboratórios no Brasil realizam os exames para detectar o coronavírus.

Agora, as amostras de mais cinco pacientes também serão enviadas para a Fiocruz. Os pacientes passaram por exames aqui no Espírito Santo que descartaram a presença de gripe do vírus Influenza A e B, mais comuns aqui no Brasil. Já são 433 casos suspeitos de coronavírus em todo o país.

CONTAMINAÇÃO

A contaminação ocorre por gotículas respiratórias, contato próximo (cerca de 2 metros de distância) com alguém com os sintomas, ou contato direto com as secreções sem proteção. Já em relação aos sintomas, os pacientes com Covid-19 apresentaram problemas respiratórios (leves a graves). Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias após a exposição.

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