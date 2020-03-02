Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Covid-19

Sobe para 6 o número de casos suspeitos de coronavírus no ES

No boletim divulgado no final da tarde desta segunda-feira (02),  a Secretária de Saúde divulgou a existência de mais cinco casos suspeitos que serão encaminhados a exames

Publicado em 02 de Março de 2020 às 17:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2020 às 17:28
Coronavírus Crédito: Agência Brasil
O Espírito Santo tem seis casos suspeitos de coronavírus, segundo boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo (Sesa), no final da tarde desta segunda-feira (02).  São cinco a mais do que os registrados até a tarde de domingo (01).  Todos os pacientes são da Grande Vitória. 
Durante a manhã desta segunda-feira (02), a informação era de que havia apenas um caso suspeito, segundo o coordenador do Centro de Operações Estratégicas (COE) da Sesa, Luiz Carlos Reblin.  O descarte ou confirmação do caso depende do retorno do exame realizado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro. Apenas a Fiocruz e outros dois laboratórios no Brasil realizam os exames para detectar o coronavírus.  
Agora, as amostras de mais cinco pacientes também serão enviadas para a Fiocruz. Os pacientes passaram por exames aqui no Espírito Santo que descartaram a presença de gripe do vírus Influenza A e B, mais comuns aqui no Brasil.  Já são 433 casos suspeitos de coronavírus em todo o país. 

CONTAMINAÇÃO 

A contaminação ocorre por gotículas respiratórias, contato próximo (cerca de 2 metros de distância) com alguém com os sintomas, ou contato direto com as secreções sem proteção. Já em relação aos sintomas, os pacientes com Covid-19 apresentaram problemas respiratórios (leves a graves). Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias após a exposição.
  • Febre
  • Tosse
  • Falta de ar

COMO SE PROTEGER

  • Higienize as mãos regularmente com álcool gel  (70%), de 20 a 30 segundos, ou com água e sabão, de 40 a 60 segundos
  • Cubra nariz e boca ao tossir ou espirrar, de preferência com papel descartável, e elimine em seguida
  • Evite tocar olhos, nariz e boca sem higienizar as mãos
  • Evite contato próximo com pessoas que estejam tossindo ou espirrando, ou ainda que retornaram recentemente de viagens para países com casos confirmados de coronavírus

Veja Também

Senegal registra primeiro caso de coronavírus

FMI e Banco Mundial dizem que estão prontos para ajudar com coronavírus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Teerã jamais vai ceder o controle do Estreito de Ormuz, afirma alto político iraniano à BBC
Imagem de destaque
O império empresarial bilionário da elite secreta de Cuba
Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados