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Cooperação Internacional

FMI e Banco Mundial dizem que estão prontos para ajudar com coronavírus

Instituições garantem que vão usar 'todo o potencial possível dos instrumentos disponíveis', incluindo financiamento de emergência e aconselhamento político

Publicado em 02 de Março de 2020 às 14:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2020 às 14:16
As entidades afirmam ser essencial a cooperação internacional para lidar com o impacto de saúde e econômico Crédito: Agência Brasil
O Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial divulgaram comunicado conjunto, no qual os dois organismos afirmam estar prontos para ajudar os países membros a lidar com "a tragédia humana e o desafio econômico representados pelo coronavírus". Os dois órgãos dizem estar "ativamente engajados com instituições internacionais e autoridades dos países, com especial atenção para os países pobres em que os sistemas de saúde são mais fracos e as pessoas estão mais vulneráveis".
A diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, e o presidente do Banco Mundial, David Malpass, afirmam que usarão "todos os instrumentos disponíveis", incluindo "financiamento emergencial", assessoria política e assistência técnica. "Em particular, nós temos instrumentos de financiamento rápido que, coletivamente, podem ajudar os países a responder a uma ampla série de necessidades", afirmaram, defendendo o fortalecimento do monitoramento de saúde e dos sistemas de respostas como "cruciais para conter a disseminação deste e de qualquer outro surto futuro".
As entidades afirmam ainda ser essencial a cooperação internacional para lidar com o impacto de saúde e econômico do coronavírus. "O FMI e o Banco Mundial estão totalmente comprometidos para prover o apoio que as pessoas de nossos países membros esperam de nós", garantem.

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