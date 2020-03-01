Exames descartam cinco dos seis casos suspeitos de coronavírus no ES

Secretária de Estado da Saúde (Sesa) investiga possíveis casos de coronavírus Crédito: Ricardo Medeiros

Dos seis casos suspeitos de coronavírus que estavam em análise no Espírito Santo , cinco foram descartados neste domingo (1°). A Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa) informou que os novos exames, feitos pelo Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), descartaram a presença do vírus nas amostras coletadas de pacientes capixabas. Os casos foram registrados nas regiões Norte, Central e Grande Vitória. O único caso que não foi descartado é o de uma criança, no município de Vila Velha.

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Com isso, agora, o Estado registra apenas um caso suspeito da doença ainda em investigação. De acordo com a Sesa, em todos os registros investigados no Estado os pacientes apresentam histórico de viagem recente a um dos países relacionados nos critérios do Ministério da Saúde para definição de caso suspeito do Codiv-19. Eles apresentam quadro clínico leve, sem sinais de gravidade, sendo indicado o isolamento domiciliar de acordo com o protocolo adotado no Brasil.

De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, o paciente em que a doença ainda não foi descartada é um menino de dez anos que veio de Portugal, mas passou pela Itália. No sábado (29) a criança recebeu atendimento no PA da Glória. No local foi recolhido material para o teste do coronavírus e os familiares receberam orientação sobre o isolamento domiciliar.

"Ela está isolada em casa como suspeita, porém não preenche os critérios de acordo com a infectologista que a atendeu. Ainda assim, a Vigilância Municipal pediu pra notificar o caso", informou a Prefeitura de Vila Velha. Ainda segundo a prefeitura, a criança está com um bom quadro clínico.

ARACRUZ

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) descartou a possibilidade de um paciente de 25 anos, morador de Aracruz, ter contraído o coronavírus. O jovem apresentou problemas respiratórios após uma viagem a Singapura. Neste domingo (1º), foram apresentados os exames realizados pelo Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), que descartaram a presença do vírus.

Desde o momento da suspeita, o jovem está em isolamento domiciliar na própria casa em Aracruz, no Norte do Estado. O paciente apresenta quadro clínico leve (febre, coriza e mialgia), sem sinais de gravidade e, nesses casos, este procedimento é o indicado, de acordo com o protocolo adotado no Brasil, informou a Sesa.

BARRA DE SÃO FRANCISCO

A Prefeitura de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, informou que o resultado do exame do paciente de que buscou por atendimento no município, alegando que estava com sintomas de que poderiam ser de coronavírus, apontou negativo para a doença.

O paciente, que é morador de Água Doce do Norte, foi atendido na última sexta-feira (28), alegando que apresentou os sintomas depois de retornar de uma viagem à Itália nos últimos dias. Desde então, o paciente foi orientado a retornar para casa, no interior de Água Doce do Norte, e estava em isolamento sendo monitorado por uma profissional da saúde, aguardando a divulgação do resultado dos exames.

COMO PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.

OS CUIDADOS