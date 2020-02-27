Dom Dario Campos, arcebispo de Vitória Crédito: Fernando Madeira

Dom Dario ainda pediu para que se receba a comunhão exclusivamente na mão e não diretamente na boca e que não se comungue sob as duas espécies, ou seja com o pão e o vinho consagrado. Um dos meios de transmissão da doença se dá por contato físico, como beijos e abraços, e por meio do contato de superfícies contaminadas. O documento com as recomendações foi assinado pelo arcebispo nesta quinta-feira (27).

No texto, o religioso cita que o verão e as chuvas já favorecem a proliferação de doenças, como dengue, zica, chikungunya e febre amarela, e que agora o mundo todo "enfrenta mais um desafio: a infecção do coronavírus que começou na China, mas se alastra pelo mundo".

Arquivos & Anexos As orientações do Arcebispo de Vitória Tamanho do arquivo: 829kb Baixar

"Todos correremos menos risco e, claro, podemos expressar nosso carinho com os irmãos com um sorriso e um rosto acolhedor. Conto com a compreensão de todos e o empenho para não sermos facilitadores na transmissão dessas doenças", conclui o arcebispo no texto.

Your browser does not support the audio element. Contra coronavírus, arcebispo de Vitória 'corta' abraço da paz em missas