O avanço do coronavírus pelo Brasil, com um caso confirmado em São Paulo e a notificação de dois suspeitos no Espírito Santo (um deles, já descartado), levou o arcebispo de Vitória, Dom Dario Campos, a recomendar que se corte o "abraço da paz" das celebrações e que se reze o "Pai Nosso" durante as missas sem dar as mãos.
Dom Dario ainda pediu para que se receba a comunhão exclusivamente na mão e não diretamente na boca e que não se comungue sob as duas espécies, ou seja com o pão e o vinho consagrado. Um dos meios de transmissão da doença se dá por contato físico, como beijos e abraços, e por meio do contato de superfícies contaminadas. O documento com as recomendações foi assinado pelo arcebispo nesta quinta-feira (27).
No texto, o religioso cita que o verão e as chuvas já favorecem a proliferação de doenças, como dengue, zica, chikungunya e febre amarela, e que agora o mundo todo "enfrenta mais um desafio: a infecção do coronavírus que começou na China, mas se alastra pelo mundo".
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As orientações do Arcebispo de Vitória
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"Todos correremos menos risco e, claro, podemos expressar nosso carinho com os irmãos com um sorriso e um rosto acolhedor. Conto com a compreensão de todos e o empenho para não sermos facilitadores na transmissão dessas doenças", conclui o arcebispo no texto.
Contra coronavírus, arcebispo de Vitória 'corta' abraço da paz em missas
No Brasil, um paciente já teve a confirmação para a doença. Outros 20 casos suspeitos seguem sendo monitorados em sete estados, incluindo um caso em Aracruz.