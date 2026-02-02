Home
Manifestações em cidades mineiras causam suspensão do trem de passageiros da Vale

Moradores ocuparam e causaram danos a linha férrea nesse domingo (1), em protesto pela retomada da captação de água do Rio Doce para abastecimento das cidades

Redação de A Gazeta

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 17:34

A circulação do trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas foi suspensa nesta segunda-feira (2), nos dois sentidos, após uma manifestação iniciada nesse domingo (1), em Resplendor, no Leste de Minas Gerais. O protesto ocorreu contra a retomada da captação de água do Rio Doce para abastecimento das cidades de Itueta e Resplendor.

Segundo a Vale, o trem que seguia para o Espírito Santo no domingo permaneceu parado na ferrovia por várias horas devido à ocupação dos trilhos. Durante a noite, a empresa organizou ônibus para transportar os passageiros até os respectivos destinos. A ferrovia deve passar por manutenção nesta segunda-feira para a recuperação do trecho afetado. Por esse motivo, não haverá circulação do trem.

Medida de segurança

Em nota, a mineradora informou que a circulação foi suspensa por questões de segurança e que os passageiros podem remarcar o bilhete ou solicitar reembolso no prazo de até 30 dias. As solicitações devem ser feitas pelo canal Alô Vale, pelo telefone 0800 285 7000. Segundo a empresa, medidas estão sendo adotadas para garantir a liberação da via e o funcionamento seguro da ferrovia.

Protestos

Os protestos começaram após moradores de Itueta e Resplendor serem informados, por meio de ofício, sobre o fim do abastecimento emergencial por caminhões-pipa, mantido desde o rompimento da barragem de Mariana, em 2015. Com isso, o abastecimento será retomado diretamente a partir do Rio Doce.

As comunidades alegam falta de diálogo e pedem a divulgação detalhada das análises, a realização de auditorias independentes e a participação popular antes de qualquer decisão relacionada à água consumida.

O que dizem Copasa e Samarco

A Copasa informou que recebeu da Samarco a notificação sobre o encerramento do abastecimento emergencial e que retomará a captação no Rio Doce entre os dias 2 e 10 de fevereiro. A companhia afirmou que toda a água passará por tratamento rigoroso e que divulgará diariamente as análises das estações de tratamento de Resplendor e Itueta.

Já a Samarco informou que os testes de tratabilidade foram realizados conforme previsto no novo acordo do Rio Doce e que a água, após tratamento convencional, está dentro dos padrões estabelecidos pela legislação brasileira. A empresa afirmou ainda que todas as análises foram validadas por auditoria independente. A circulação do trem permanece suspensa até a conclusão da manutenção dos trilhos e a liberação da via.

A reportagem procurou novamente a Vale para atualizar a situação sobre a EFVM e aguarda um retorno. 

*Com informações do g1 Vale de Minas Gerais

