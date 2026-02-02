Trechos da BR 262 no ES serão interditados para checagem de radares na terça (3)

Três trechos da rodovia BR 262 na Região Serrana do Espírito Santo serão interditados para aferição de equipamentos de velocidade (radares) na manhã de terça-feira (3). A paralisação será realizada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), nos dois sentidos, e deve durar entre trinta minutos a uma hora em cada ponto. A checagem poderá ser cancelada em caso de chuva. Confira o cronograma: