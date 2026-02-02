Trechos da BR 262 no ES serão interditados para checagem de radares na terça (3)
Publicado em 02/02/2026 às 15h59
Três trechos da rodovia BR 262 na Região Serrana do Espírito Santo serão interditados para aferição de equipamentos de velocidade (radares) na manhã de terça-feira (3). A paralisação será realizada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), nos dois sentidos, e deve durar entre trinta minutos a uma hora em cada ponto. A checagem poderá ser cancelada em caso de chuva. Confira o cronograma:
- Venda Nova do Imigrante - Km 109,15 - 9h
- Venda Nova do Imigrante - Km 113,95 - 9h30
- Marechal Floriano - Km 52,6 - 11h30