Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Por coronavírus, ES vai elevar monitoramento de quem chega da Europa
Surto mundial

Por coronavírus, ES vai elevar monitoramento de quem chega da Europa

Secretaria de Saúde descartou caso na Serra, mas ainda há outro sob suspeita em Aracruz. Itália, Alemanha e França estão na lista de alerta

Publicado em 26 de Fevereiro de 2020 às 22:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2020 às 22:18
Turistas usam máscaras de proteção na cidade de Veneza, na Itália, onde o tradicional evento de carnaval foi cancelado devido ao surto do novo coronavírus Crédito: RENATA BRITO/AE
Por coronavírus, ES vai elevar monitoramento de quem chega da Europa
Por conta da epidemia global do novo coronavírus (Covid-19), o governo do Espírito Santo vai intensificar a vigilância de quem chega ao Estado. A Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), que já vinha fazendo esse monitoramento com quem vinha de países asiáticos e apresentava sintomas do vírus, também adotará o protocolo para passageiros vindos da Europa.
O coordenador do Centro de Operações Estratégicas (COE) da Sesa, Luiz Carlos Reblin, informou através da assessoria de imprensa que o leque de países a serem observados para definição de casos suspeitos será maior. 
Vamos continuar no esforço para que esse vírus não circule entre nós. Na medida em que ele passe a circular, as unidades básicas e hospitais passam a olhar de forma diferente para o paciente que apresentar sintomas. A partir de agora já temos um olhar diferenciado para pessoas que circularam pela Europa, pois até agora a gente olhava apenas para quem vinha de países asiáticos. Então a gente já amplia o leque de países para definição de casos suspeitos, destacou.

Veja Também

Mais um caso suspeito de coronavírus no ES é notificado em Aracruz

Paciente que tinha suspeita de coronavírus na Serra está com influenza A

Na segunda-feira (24) o Ministério da Saúde adicionou mais países na lista de alerta do novo coronavírus, incluindo os primeiros três da Europa: Itália, Alemanha, França. Além desses, entram no rol do governo federal Austrália, Filipinas, Malásia, Irã e Emirados Árabes.
Isso significa que serão considerados suspeitos da doença passageiros que estiveram nesses locais e que apresentem sintomas da doença, como febre e tosse. O novo enquadramento é resultado da confirmação da transmissão do vírus dentro desses países.

CASOS SUSPEITOS

No Espírito Santo, o primeiro caso suspeito foi informado pela Sesa e Ministério da Saúde na terça-feira (25), mas foi descartado. Um homem de 54 anos recém-chegado da Itália deu entrada na UPA de Carapina, na Serra, com sintomas do vírus. Ele foi transferido para o Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves e, nesta quarta (26), diagnosticado com influenza A (gripe). Ele continua internado, mas sem isolamento.

Veja Também

Passageiros usam máscaras de proteção contra coronavírus no aeroporto

Farmácias de Vitória já estão sem estoques de máscaras e álcool em gel

Um segundo caso suspeito foi notificado pela Sesa na noite desta quarta (26). Um homem de 25 anos que veio recentemente de Singapura apresentou sintomas similares ao do coronavírus e passará por exames para confirmação.
Na manhã desta quarta-feira (26), o Ministério da Saúde informou que o país tem um registro confirmado, 20 casos suspeitos e 59 descartados.
No mundo, os dados apontam para 80.239 casos confirmados e 2.700 mortes, ou seja, um índice de letalidade de 3,4%. Fora da China, o percentual é de 1,4%.

Veja Também

Saiba como se prevenir contra o coronavírus e o que fazer em caso de suspeita

Coronavírus: veja perguntas e respostas sobre a nova doença

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O império empresarial bilionário da elite secreta de Cuba
Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados