Turistas usam máscaras de proteção na cidade de Veneza, na Itália, onde o tradicional evento de carnaval foi cancelado devido ao surto do novo coronavírus Crédito: RENATA BRITO/AE

Your browser does not support the audio element. Por coronavírus, ES vai elevar monitoramento de quem chega da Europa

Por conta da epidemia global do novo coronavírus (Covid-19), o governo do Espírito Santo vai intensificar a vigilância de quem chega ao Estado. A Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), que já vinha fazendo esse monitoramento com quem vinha de países asiáticos e apresentava sintomas do vírus, também adotará o protocolo para passageiros vindos da Europa.

O coordenador do Centro de Operações Estratégicas (COE) da Sesa, Luiz Carlos Reblin, informou através da assessoria de imprensa que o leque de países a serem observados para definição de casos suspeitos será maior.

Vamos continuar no esforço para que esse vírus não circule entre nós. Na medida em que ele passe a circular, as unidades básicas e hospitais passam a olhar de forma diferente para o paciente que apresentar sintomas. A partir de agora já temos um olhar diferenciado para pessoas que circularam pela Europa, pois até agora a gente olhava apenas para quem vinha de países asiáticos. Então a gente já amplia o leque de países para definição de casos suspeitos, destacou.

Isso significa que serão considerados suspeitos da doença passageiros que estiveram nesses locais e que apresentem sintomas da doença, como febre e tosse. O novo enquadramento é resultado da confirmação da transmissão do vírus dentro desses países.

CASOS SUSPEITOS

No Espírito Santo, o primeiro caso suspeito foi informado pela Sesa e Ministério da Saúde na terça-feira (25), mas foi descartado. Um homem de 54 anos recém-chegado da Itália deu entrada na UPA de Carapina, na Serra, com sintomas do vírus. Ele foi transferido para o Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves e, nesta quarta (26), diagnosticado com influenza A (gripe) . Ele continua internado, mas sem isolamento

Na manhã desta quarta-feira (26), o Ministério da Saúde informou que o país tem um registro confirmado, 20 casos suspeitos e 59 descartados.