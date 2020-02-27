Por coronavírus, ES vai elevar monitoramento de quem chega da Europa
Por conta da epidemia global do novo coronavírus (Covid-19), o governo do Espírito Santo vai intensificar a vigilância de quem chega ao Estado. A Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), que já vinha fazendo esse monitoramento com quem vinha de países asiáticos e apresentava sintomas do vírus, também adotará o protocolo para passageiros vindos da Europa.
O coordenador do Centro de Operações Estratégicas (COE) da Sesa, Luiz Carlos Reblin, informou através da assessoria de imprensa que o leque de países a serem observados para definição de casos suspeitos será maior.
Vamos continuar no esforço para que esse vírus não circule entre nós. Na medida em que ele passe a circular, as unidades básicas e hospitais passam a olhar de forma diferente para o paciente que apresentar sintomas. A partir de agora já temos um olhar diferenciado para pessoas que circularam pela Europa, pois até agora a gente olhava apenas para quem vinha de países asiáticos. Então a gente já amplia o leque de países para definição de casos suspeitos, destacou.
Na segunda-feira (24) o Ministério da Saúde adicionou mais países na lista de alerta do novo coronavírus, incluindo os primeiros três da Europa: Itália, Alemanha, França. Além desses, entram no rol do governo federal Austrália, Filipinas, Malásia, Irã e Emirados Árabes.
Isso significa que serão considerados suspeitos da doença passageiros que estiveram nesses locais e que apresentem sintomas da doença, como febre e tosse. O novo enquadramento é resultado da confirmação da transmissão do vírus dentro desses países.
CASOS SUSPEITOS
No Espírito Santo, o primeiro caso suspeito foi informado pela Sesa e Ministério da Saúde na terça-feira (25), mas foi descartado. Um homem de 54 anos recém-chegado da Itália deu entrada na UPA de Carapina, na Serra, com sintomas do vírus. Ele foi transferido para o Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves e, nesta quarta (26), diagnosticado com influenza A (gripe). Ele continua internado, mas sem isolamento.
Um segundo caso suspeito foi notificado pela Sesa na noite desta quarta (26). Um homem de 25 anos que veio recentemente de Singapura apresentou sintomas similares ao do coronavírus e passará por exames para confirmação.
Na manhã desta quarta-feira (26), o Ministério da Saúde informou que o país tem um registro confirmado, 20 casos suspeitos e 59 descartados.
No mundo, os dados apontam para 80.239 casos confirmados e 2.700 mortes, ou seja, um índice de letalidade de 3,4%. Fora da China, o percentual é de 1,4%.