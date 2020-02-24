Brasil amplia alerta por suspeita de novo coronavírus para 16 países

Até sexta-feira (21), a definição de casos suspeitos incluía apenas pacientes com febre e outros sintomas respiratórios Crédito: China Daily

O Ministério da Saúde ampliou nesta segunda-feira (24) o número de países em alerta para investigar casos de suspeita de infecção pelo novo coronavírus

Entraram na lista Austrália, Filipinas, Malásia, Itália, Alemanha, França, Irã e Emirados Árabes.

Até sexta-feira (21), a definição de casos suspeitos incluía apenas pacientes com febre e outros sintomas respiratórios, além de histórico de viagens à China em até 14 dias antes do início dos sintomas.

Além de China, já estavam na lista Japão, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Singapura, Vietnã, Tailândia e Camboja.

Pessoas com histórico de viagem para esses países e com sintomas agora serão tratadas como casos suspeitos. Ainda não há previsão de medidas restritivas.

ITÁLIA TOMA MEDIDAS PARA CONTER SURTO

Nesta segunda (24), a Itália adotou medidas drásticas para conter a disseminação do novo coronavírus. O país registrou a sétima morte pelo novo vírus e e já são mais de 220 casos positivos.

A última morte confirmada é a de um homem de 80 anos que sofreu um ataque cardíaco. Ele estava hospitalizado desde a última semana em Lodi, na região da Lombardia. Segundo os médicos, ele deve ter contraído o vírus de outro paciente.

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Todas as mortes, ao menos por enquanto, são de pessoas idosas. Ao menos três tinham problemas graves de saúde. Autoridades da União Europeia, contudo, pedem que medidas drásticas sejam evitadas.

AUMENTO DE CASOS MOBILIZOU MINISTÉRIO DA SAÚDE

Na última sexta (21), o Ministério da Saúde já havia feito uma ampliação com a justificativa do aumento de no número de novos casos fora da China e à chegada do Carnaval, quando há maior vinda de turistas ao país.

Dados da OMS (Organização Mundial da Saúde) apontam, segundo a pasta, 79.407 casos confirmados de covid-19 (doença causada pelo novo coronavírus) no mundo. Foram contabilizadas 2.622 mortes.

Japão, Coreia do Sul e Singapura registram maior número de casos fora da China e têm registrado aumento nos registros.

Recentemente, a OMS instituiu quarentena para 9.000 pessoas na Coreia do Sul.

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Até o momento, o Brasil não tem casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus.

Quatro casos são investigados no momento no país, três em São Paulo e um no Rio de Janeiro. Já foram descartadas 53 suspeitas.

Entre os pacientes com suspeita de coronavírus no país, há três homens e uma mulher.