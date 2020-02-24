Steven Mnuchin: Impacto do coronavírus ficará mais claro em 3 a 4 semanas

Pessoas usam máscaras na cidade de Pequim Crédito: Mark Schiefelbein/AP

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, disse avalia que ainda é cedo para estimar a extensão dos impactos do surto de coronavírus sobre a economia global, mas que a disseminação do vírus é "preocupante."

"Baseado em tudo que vimos, é gerenciável, mas a situação pode mudar. Em três ou quatro semanas, teremos melhores dados", afirmou Mnuchin em entrevista ontem à CNBC, durante encontro do G-20 em Riad, na Arábia Saudita.

"Não acho que as pessoas deveriam estar entrando em pânico mas, por outro lado, é preocupante", disse o secretário. "Apesar de a velocidade com a qual o vírus se espalha ser muito significante, a taxa de mortalidade é bem pequena. É algo que estamos monitorando com cuidado", afirmou.

Quando perguntado sobre a possibilidade de uma resposta fiscal dos EUA a uma eventual desaceleração mais intensa da economia por causa do coronavírus, o secretário disse que "não há dúvidas sobre isso" e que essa foi a mensagem dos Estados Unidos aos demais países do G-20.