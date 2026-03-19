Atenção

Trecho da BR 262 em Venda Nova do Imigrante é parcialmente interditado após chuvas

Temporais provocaram erosão em parte da pista; a PRF orienta para que os motoristas tenham atenção redobrada ao trafegarem pela Região Serrana e que reduzam a velocidade perto do Km 101

Publicado em 19 de março de 2026 às 21:22 - Atualizado há 6 minutos

Devido às fortes chuvas registradas na tarde desta quinta-feira (19), o Km 101 da rodovia BR 262, em Venda Nova do Imigrante, foi parcialmente interditado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a interdição foi causada por uma erosão no acostamento e parte da faixa de rolamento, o que compromete a segurança para o tráfego total de veículos no trecho.

Horas mais cedo, as chuvas formaram uma "cachoeira" no trecho próximo ao viaduto que dá acesso à cidade da Região Serrana do Espírito Santo. Com a força da enxurrada, um motociclista que se arriscou a atravessar acabou derrubado de cima da moto e arrastado pela via (veja acima). Segundo a Defesa Civil Municipal, choveu 70 mm no município em apenas duas horas.

Diante dos danos provocados à pista, no momento, o fluxo de veículos está sendo operado no sistema "Pare e Siga" em "Meia Pista", com equipes da PRF e do DNIT presentes no local para garantir a sinalização e a segurança viária.

Atenção redobrada

A orientação da PRF é para que os motoristas tenham atenção redobrada ao trafegarem pela Região Serrana e que reduzam a velocidade ao se aproximarem do Km 101 e respeitem rigorosamente a sinalização das equipes de pista. “Se possível, condutores devem evitar o trecho ou planejar suas viagens prevendo atrasos no tempo de deslocamento.”

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) também está no local, realizando a avaliação técnica da estrutura para dar início às intervenções emergenciais necessárias para a recuperação da via.

Trecho da BR 262 em Venda Nova do Imigrante é parcialmente interditado após chuvas Crédito: Divulgação | PRF

A Superintendência do DNIT no Espírito Santo reforçou que o ocorrido está associado a um evento atípico de chuvas intensas registrado na região, cujo volume elevado superou a capacidade dos dispositivos de drenagem existentes na via, ocasionando o acúmulo momentâneo de água no ponto citado.

Diante desse cenário, o trecho permanece sob monitoramento contínuo, com avaliação técnica em andamento para definição e execução das intervenções necessárias à plena normalização da área afetada.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta