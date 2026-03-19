Chuva forma "cachoeira" em trecho da BR 262 no ES e arrasta motociclista
Chuvas intensas formaram uma "cachoeira" em um trecho da BR 262, próximo ao viaduto que dá acesso à cidade de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (19). Com a força da enxurrada, um motociclista que se arriscou a atravessar acabou derrubado de cima da moto e arrastado pela via (veja acima).
A Defesa Civil Municipal está no local e vai avaliar a situação. Segundo o órgão, choveu 70 mm no município em apenas duas horas, o que resultou em quedas de energia elétrica e de fornecimento de internet. A Polícia Rodoviária Federal foi procurada pela reportagem, mas informou que não foi acionada.