Chuva forma "cachoeira" em trecho da BR 262 no ES e arrasta motociclista

Chuvas intensas formaram uma "cachoeira" em um trecho da BR 262, próximo ao viaduto que dá acesso à cidade de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (19). Com a força da enxurrada, um motociclista que se arriscou a atravessar acabou derrubado de cima da moto e arrastado pela via (veja acima).