Chuva gera alagamentos em Cachoeiro de Itapemirim

Uma chuva forte durante a madrugada desta quinta-feira (19) deixou ruas alagadas no distrito de Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo. Segundo moradores, a água invadiu uma casa e quintais de outros imóveis. Apesar dos transtornos, o coordenador da Defesa Civil do município, João Antônio Daroz, informou que não houve acionamentos ao órgão.