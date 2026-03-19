Chuva gera alagamentos em Cachoeiro de Itapemirim
Uma chuva forte durante a madrugada desta quinta-feira (19) deixou ruas alagadas no distrito de Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo. Segundo moradores, a água invadiu uma casa e quintais de outros imóveis. Apesar dos transtornos, o coordenador da Defesa Civil do município, João Antônio Daroz, informou que não houve acionamentos ao órgão.
Ele acrescentou que uma rua do bairro São Geraldo e vias na região da Ponte de Ferro passarão por limpeza devido a resquícios de lama deixados pelo temporal.
O município segue sob alerta de chuvas intensas até sexta-feira (20), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).