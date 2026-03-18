Inmet emite mais dois alertas de chuvas intensas para o ES

O tempo deve ficar fechado em Vitória nesta quinta-feira (19), com possibilidade de chuvas intensas Crédito: Vitor Jubini

Chuvas intensas podem atingir todas as regiões do Espírito Santo entre quinta-feira (19) e a manhã de sexta-feira (20). Isso porque o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou dois alertas: um de nível amarelo e outro laranja para este período. Os moradores das regiões listadas (veja abaixo) devem ficar atentos para possíveis alagamentos.

Conforme o Inmet, os locais com alerta devem ser atingidos com mais força. A precipitação fica entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 a 100 mm no dia. Já os ventos devem ficar entre 60 e 100 km/h.

Já as cidades que estão na área amarela podem receber de 20 a 30 milímetros por hora ou 50 mm no dia. Os ventos intensos devem atingir de 40 a 60 quilômetros por hora. Nos pontos, há possibilidade de queda de galhos de árvore e descargas elétricas.

Cidade sob alerta laranja:

Afonso Cláudio

Alegre

Apiacá

Bom Jesus do Norte

Brejetuba

Cachoeiro de Itapemirim

Castelo

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Dores do Rio Preto

Guaçuí

Ibatiba

Ibitirama

Irupi

Iúna

Jerônimo Monteiro

Mimoso do Sul

Muniz Freire

Muqui

São José do Calçado

Cidades sob alerta amarelo: