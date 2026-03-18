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Inmet emite mais dois alertas de chuvas intensas para o ES

Publicado em 18/03/2026 às 15h43
Tempo fechado e chuva na Grande Vitória
O tempo deve ficar fechado em Vitória nesta quinta-feira (19), com possibilidade de chuvas intensas Crédito: Vitor Jubini

Chuvas intensas podem atingir todas as regiões do Espírito Santo entre quinta-feira (19) e a manhã de sexta-feira (20). Isso porque o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou dois alertas: um de nível amarelo e outro laranja para este período. Os moradores das regiões listadas (veja abaixo) devem ficar atentos para possíveis alagamentos.

Conforme o Inmet, os locais com alerta devem ser atingidos com mais força. A precipitação fica entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 a 100 mm no dia. Já os ventos devem ficar entre 60 e 100 km/h.

Já as cidades que estão na área amarela podem receber de 20 a 30 milímetros por hora ou 50 mm no dia. Os ventos intensos devem atingir de 40 a 60 quilômetros por hora. Nos pontos, há possibilidade de queda de galhos de árvore e descargas elétricas. 

Cidade sob alerta laranja:

  • Afonso Cláudio
  • Alegre
  • Apiacá
  • Bom Jesus do Norte
  • Brejetuba
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Castelo
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Dores do Rio Preto
  • Guaçuí
  • Ibatiba
  • Ibitirama
  • Irupi
  • Iúna
  • Jerônimo Monteiro
  • Mimoso do Sul
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • São José do Calçado

Cidades sob alerta amarelo:

  • Água Doce do Norte
  • Afonso Cláudio
  • Águia Branca
  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Alto Rio Novo
  • Anchieta
  • Apiacá
  • Aracruz
  • Atílio Vivacqua
  • Baixo Guandu
  • Barra de São Francisco
  • Boa Esperança
  • Bom Jesus do Norte
  • Brejetuba
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Cariacica
  • Castelo
  • Colatina
  • Conceição da Barra
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Domingos Martins
  • Dores do Rio Preto
  • Ecoporanga
  • Fundão
  • Governador Lindenberg
  • Guaçuí
  • Guarapari
  • Ibatiba
  • Ibiraçu
  • Ibitirama
  • Iconha
  • Irupi
  • Itaguaçu
  • Itapemirim
  • Itarana
  • Iúna
  • Jaguaré
  • Jerônimo Monteiro
  • João Neiva
  • Laranja da Terra
  • Linhares
  • Mantenópolis
  • Marataízes
  • Marechal Floriano
  • Marilândia
  • Mimoso do Sul
  • Montanha
  • Mucurici
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Nova Venécia
  • Pancas
  • Pedro Canário
  • Pinheiros
  • Piúma
  • Ponto Belo
  • Presidente Kennedy
  • Rio Bananal
  • Rio Novo do Sul
  • Santa Leopoldina
  • Santa Maria de Jetibá
  • Santa Teresa
  • São Domingos do Norte
  • São Gabriel da Palha
  • São José do Calçado
  • São Mateus
  • São Roque do Canaã
  • Serra
  • Sooretama
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante
  • Viana
  • Vila Pavão
  • Vila Valério
  • Vila Velha
  • Vitória
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