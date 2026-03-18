Inmet emite mais dois alertas de chuvas intensas para o ES
Chuvas intensas podem atingir todas as regiões do Espírito Santo entre quinta-feira (19) e a manhã de sexta-feira (20). Isso porque o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou dois alertas: um de nível amarelo e outro laranja para este período. Os moradores das regiões listadas (veja abaixo) devem ficar atentos para possíveis alagamentos.
Conforme o Inmet, os locais com alerta devem ser atingidos com mais força. A precipitação fica entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 a 100 mm no dia. Já os ventos devem ficar entre 60 e 100 km/h.
Já as cidades que estão na área amarela podem receber de 20 a 30 milímetros por hora ou 50 mm no dia. Os ventos intensos devem atingir de 40 a 60 quilômetros por hora. Nos pontos, há possibilidade de queda de galhos de árvore e descargas elétricas.
Cidade sob alerta laranja:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Apiacá
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Irupi
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- São José do Calçado
Cidades sob alerta amarelo:
- Água Doce do Norte
- Afonso Cláudio
- Águia Branca
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição da Barra
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jaguaré
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Montanha
- Mucurici
- Muniz Freire
- Muqui
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Piúma
- Ponto Belo
- Presidente Kennedy
- Rio Bananal
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São José do Calçado
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Pavão
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória