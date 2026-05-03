A história extraordinária de Hércules, o urso que um casal adotou e criou como parte da família

Para Maggie, Hércules era como um filho Crédito: Getty Images

Desde o momento em que Hércules chegou à casa de Andy e Maggie Robin em Sheriffmuir, perto da cidade de Dunblane, no centro da Escócia, os três se tornaram inseparáveis.

Começavam o dia tomando café da manhã juntos na cozinha (café adoçado com leite condensado e açúcar, ovos e salsichas) e passavam o resto do dia brincando, treinando ou simplesmente fazendo companhia um ao outro.

Mas, embora se comportassem claramente como uma família, eram, sem dúvida, um trio muito incomum.

Hércules — ou Herc, como seus amigos o chamavam — não era um ser humano; era um urso.

Sim, um urso-pardo (Ursus arctos horribilis) que o casal adotou quando ele era um filhote de nove meses e que, quando cresceu, tinha mais de 2,5 metros de altura e pesava mais de 190 quilos.

Como um filho

Maggie sempre se interessou por animais. Criada em uma fazenda na Escócia, ela diz que seu primeiro amor foram os cavalos. Quando criança, aprendeu a montar e ganhou prêmios em competições de salto.

Então, quando seu marido, Andy — um lenhador carismático e campeão de luta livre, mais de 15 anos mais velho que ela —, sugeriu adotar um filhote de urso, ela não hesitou nem por um segundo.

"Lembro-me da primeira vez que Andy me disse: 'O que você diria se eu lhe contasse que estou pensando em adotar um filhote de urso?' O que eu jamais imaginei foi a vida que teríamos, que isso se transformaria em uma relação mágica", conta Maggie à BBC.

Andy teve a ideia no Canadá, quando lhe ofereceram US$ 1.000 para lutar com um urso pardo apelidado de "Ted, o Terrível". O encontro seguinte com o animal o emocionou a ponto de ele querer ter seu próprio urso.

Os três eram inseparáveis Crédito: Getty Images

A família e os amigos deles acreditavam — e não sem razão — que a ideia era impraticável, para não dizer louca. Mas Andy e Maggie deram início ao projeto e encontraram o filhote com que sonhavam em um zoológico na Escócia.

Eles fizeram todos os preparativos necessários para acolher o filhote de urso e, após pagarem US$ 67, o adotaram formalmente em 31 de agosto de 1975.

Deram-lhe o nome de Hércules. E aos seus dois irmãos, que permaneceram com a mãe no zoológico, Atlas e Sansão.

Eles escolheram Hércules porque, em comparação com os dois irmãos, ele era o mais calmo e afetuoso, e o que demonstrava maior apego à mãe.

Mesmo assim, ele era tão arisco quando chegou que Maggie só conseguiu acariciá-lo depois de dois meses. Para ela, Hércules era como um filho.

"Quando você tem a oportunidade, seja com uma criança ou um animal, eles são completamente inocentes. Nunca foram traídos, ninguém nunca os machucou. Cabe a você mantê-los assim."

À deriva

A convivência foi maravilhosa. Herc trabalhava com Andy em seus shows de luta livre e o acompanhava em suas outras atividades.

Ele também era frequentador assíduo do pub que Andy e Maggie administravam. Ele se enturmava facilmente com a clientela e até desenvolveu um gosto por bebidas alcoólicas. Sua bebida favorita — a mesma de Andy — era uma mistura feita com bastante limonada e um pouco de cerveja.

O contraste entre seu tamanho imponente e seu jeito doce e inofensivo conquistou o coração de crianças e adultos na comunidade local, onde ele era uma verdadeira celebridade. "Ele fazia parte do tecido social de Dunblane", diz Maggie.

E, justamente por causa de sua fama, Hercules foi contratado no verão de 1980 para filmar um comercial de uma conhecida marca de papel higiênico nas Hébridas Ocidentais.

Antes do início das filmagens, Andy foi nadar com Herc nas águas geladas desse arquipélago escocês.

Hércules foi uma sensação tanto para crianças quanto para adultos. Crédito: Getty Images

Amarrado como sempre com uma corda no pescoço, eles pularam na água. Mas, possivelmente devido ao frio, a corda encurtou, o nó se desfez e Herc continuou a nadar, sem perceber que havia perdido contato com seu dono.

O incidente rapidamente se transformou em uma tragédia. Herc continuou nadando até desaparecer de vista.

"Um casaco de pele vazio"

Foram necessários 24 dias para encontrá-lo. Foi uma operação de busca gigantesca por terra e ar, com a participação de centenas de voluntários.

A mídia acompanhou de perto a operação, pronta para divulgar qualquer notícia que pudesse dar pistas sobre o paradeiro de Hércules.

Quando finalmente o avistaram, "Hércules parecia um casaco de pele vazio", lembra Maggie. "Ele estava em péssimo estado, muito, muito frágil."

Ele havia perdido mais da metade do seu peso.

"Durante o resto da noite e na manhã seguinte, os moradores da ilha, a maioria dos quais possuía vacas, as ordenharam e trouxeram para ele mais de 50 litros de leite. E foi isso que finalmente reanimou Hércules", contou Maggie à BBC.

Hércules foi encontrado após ter desaparecido por 24 dias. Crédito: Getty Images

Herc foi cuidadosamente transportado para casa, onde se recuperou gradualmente.

Sua fama cresceu exponencialmente após sua inesperada aventura, e Herc se tornou uma estrela internacional.

Todos queriam fazer parte da história de Herc. Ele viajou para os Estados Unidos e Japão, entre outros destinos, conviveu com estrelas da política e da televisão (Margaret Thatcher, Bob Hope, etc.), participou de programas de entretenimento e até estrelou um filme de James Bond ("Octopussy") ao lado de Robert Moore.

Doença

Por volta do ano 2000, a saúde de Herc começou a piorar. Ele sofreu uma lesão nas costas que paralisou suas patas traseiras.

Com muito esforço, Andy conseguiu reabilitá-lo.

"Todos os dias, eu o fazia nadar na piscina. E ele caminhava de um lado para o outro da piscina, para lá e para cá, até gastar as solas dos sapatos", conta Maggie.

Andy costumava fazer seus shows de luta livre com Hércules. Crédito: Getty Images

Ele melhorou, é verdade. Mas depois piorou novamente.

Descobriram um abscesso nas costas dele. Não conseguiram salvá-lo. E em fevereiro de 2001, quando ele tinha cerca de 25 anos, o querido da família, parceiro de aventuras e lutas de Andy, morreu.

Andy faleceu em 2019, aos 84 anos.

Os dois estão enterrados lado a lado em Uist, perto do local onde Herc se perdeu.

Há uma placa marcando o local de descanso de Andy e uma escultura em tamanho real onde repousam os restos mortais de Hércules.

"Quando venho aqui visitar, não consigo evitar sorrir. Penso muito. É um lugar lindo para visitar", diz Maggie.

"O vínculo de Andy com Hércules era extraordinário. Se alguém estava destinado a ser um urso, era Andy. E se alguém estava destinado a ser humano, era Herc."