Defesa Civil alerta sobre chuva forte, granizo e raios na Região Metropolitana do ES

A Defesa Civil do Espírito Santo enviou alerta aos moradores sobre a possibilidade de chuva forte, raios, vento e granizo para os municípios da Região Metropolitana da Grande Vitória. O aviso, feito às 13h45, é válido para as próximas sete horas desta

quinta-feira (19). No texto, o órgão solicitou que os moradores evitem áreas de risco. Em caso de emergência, a população deve ligar para o 193.