Defesa Civil alerta sobre chuva forte, granizo e raios na Região Metropolitana do ES
Atualizado em 19/03/2026 às 14h27
A Defesa Civil do Espírito Santo enviou alerta aos moradores sobre a possibilidade de chuva forte, raios, vento e granizo para os municípios da Região Metropolitana da Grande Vitória. O aviso, feito às 13h45, é válido para as próximas sete horas desta quinta-feira (19). No texto, o órgão solicitou que os moradores evitem áreas de risco. Em caso de emergência, a população deve ligar para o 193.
A situação climática já era esperada desde quarta-feira (18), quando o Instituto Nacional de Meteorologia publicou um aviso sobre chuvas intensas para todas as regiões capixabas. A sinalização de mau tempo começou nesta quinta e segue até as 23h59 de sexta-feira (20), segundo a empresa de meteorologia.
O comunicado da Defesa Civil foi enviado por mensagem de texto para os números de celulares cadastrados no sistema do órgão. Caso alguém ainda não cadastrado queira receber os anúncios sobre o tempo, é só enviar um SMS com o número do CEP para 40199.