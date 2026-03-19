Incêndio em garagem atinge três veículos e prédio é evacuado em Vitória

Um veículo pegou fogo na garagem de um prédio em Jardim Camburi, em Vitória, na manhã desta quinta-feira (19). Por conta do incêndio, o edifício de sete andares, localizado na Rua Miltor de Oliveira Fernandes, precisou ser evacuado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e identificou que três veículos foram atingidos pelas chamas: um carro, uma moto e um táxi. No entanto, ainda não há confirmação sobre em qual deles começou o incêndio.

A técnica de enfermagem Roberta Cardoso teve o carro destruído. Ela contou que as chamas começaram por volta das 10 horas e gerou momentos de desespero. "Quando chegamos perto da garagem, meu carro e minha moto, além do táxi do vizinho, já estavam em chamas. Não pude retirar nada por causa do risco de explosão”, desabafou.