Paciente que tinha suspeita de coronavírus no ES está com influenza A

Paciente está internado no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves Crédito: Divulgação

A influenza A é um tipo de gripe que é encontrada em várias espécies de animais, além dos seres humanos, como suínos, cavalos, mamíferos marinhos e aves. De acordo com informações do Ministério da Saúde, os subtipos de vírus influenza A presentes no país e que infectam humanos são o H1N1 (que ficou conhecido como gripe suína) e H3N2.

Os sintomas da influenza são parecidos com o de outras doenças respiratórias, como o coronavírus: febre, dor no corpo, dor de cabeça e tosse seca. Apesar do diagnóstico, ele continua internado no Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra, mas o isolamento foi suspenso.

O exame foi feito pelo Laboratório Central (Lacen), da Sesa. Com a confirmação do diagnóstico de influenza, fica descartada a possibilidade do paciente ter coronavírus. O homem de 54 anos tinha dado entrada com sintomas respiratórios na UPA de Carapina na noite de terça-feira (25).

O resultado divulgado nesta quarta-feira (26) se refere ao primeiro exame que seria feito para diagnosticar se o paciente teria outra doença respiratória. Se o laudo não apontasse nenhuma outra doença, um segundo exame mais específico - que demoraria cerca de sete dias - teria que ser feito pelo laboratório da Fiocruz, no Rio de Janeiro.

CUIDADOS SÃO OS MESMOS

O médico infectologista Carlos Urbano explicou que a influenza A pode até confundir clinicamente com o coronavírus, além de ter sintomas parecidos, mas que são doenças bem diferentes. Ele ressaltou que a influenza, porém, possui vacina.

"A letalidade da gripe é um pouco menor e é uma coisa mais frequente, que ataca muito mais gente e ainda tem vacina distribuída. Mas a gripe também pode se complicar e levar a um caso mais grave assim como o coronavírus. Mas é importante destacar que é outro vírus, são coisas diferentes, mas os cuidados são os mesmos" Carlos Urbano - Infectologista

O paciente que tinha a suspeita de estar com coronavírus apresentava quadro respiratório leve, segundo Aldo Lugão, subsecretário de Saúde da Serra. "Estava com febre, dor de garganta e apresentava tosse há alguns dias, mas o que acendeu o alerta foi o fato dele vir da Itália", explicou.