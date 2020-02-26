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Coronavírus

Brasil tem 20 casos suspeitos do novo coronavírus, um confirmado e 59 descartados

Os casos suspeitos estão em São Paulo (11), Minas Gerais (2), Rio de Janeiro (2), Santa Catarina (2), Paraíba (1), Pernambuco (1) e Espírito Santo (1). No mundo, os dados apontam para 80.239 casos confirmados e 2.700 mortes

Publicado em 26 de Fevereiro de 2020 às 14:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2020 às 14:50
Ministério da Saúde confirmou nesta quarta-feira (26) um caso de coronavírus no Brasil. Com isso, o país tem um registro confirmado, 20 casos suspeitos e 59 descartados. As informações foram dadas em coletiva de imprensa na sede da pasta, em Brasília.
Trabalhadores desinfetam trens do metrô como parte de uma ação de combate ao surto do coronavírus em Teerã, no Irã Crédito: Sajjad Safai/Agência Estado
Os casos suspeitos estão em São Paulo (11), Minas Gerais (2), Rio de Janeiro (2), Santa Catarina (2), Paraíba (1), Pernambuco (1) e Espírito Santo (1). No mundo, os dados apontam para 80.239 casos confirmados e 2.700 mortes, ou seja, um índice de letalidade de 3,4%. Fora da China, o porcentual é de 1,4%.
O secretário de Vigilância em Saúde do ministério, Wanderson Kleber de Oliveira, afirmou na coletiva que há uma tendência de estabilização dos casos na China, onde os registros começaram, e um "número expressivo de pessoas se recuperando da doença".
Já o secretário de Saúde de São Paulo, José Henrique Germann Ferreira, anunciou a criação de um comitê de emergência após a confirmação do caso de coronavírus no Estado. "São Paulo tem condições de enfrentar possível epidemia de coronavírus". Segundo Ferreira, o paciente que contraiu a doença na Itália, está bem e em isolamento familiar com a família e, terminados os sintomas, será liberado.
O secretário afirmou também que os casos suspeitos da doença devem aumentar após a expansão do vírus.

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