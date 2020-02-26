Brasil tem 20 casos suspeitos do novo coronavírus, um confirmado e 59 descartados

O secretário de Vigilância em Saúde do ministério, Wanderson Kleber de Oliveira, afirmou na coletiva que há uma tendência de estabilização dos casos na China, onde os registros começaram, e um "número expressivo de pessoas se recuperando da doença".

Já o secretário de Saúde de São Paulo, José Henrique Germann Ferreira, anunciou a criação de um comitê de emergência após a confirmação do caso de coronavírus no Estado. "São Paulo tem condições de enfrentar possível epidemia de coronavírus". Segundo Ferreira, o paciente que contraiu a doença na Itália, está bem e em isolamento familiar com a família e, terminados os sintomas, será liberado.