O que se sabe sobre o primeiro caso suspeito de coronavírus no ES

Amostra laboratorial do coronavírus, que pode causar desde resfriados comuns até SARS e MERS Crédito: Center for Desease Control and Prevention

Antes, na manhã desta quarta-feira (26), o superintendente Regional de Saúde Metropolitana, Luiz Reblin, concedeu entrevista coletiva sobre o caso na Secretaria Estadual de Saúde (Saúde). A reportagem também conversou com o subsecretário de Saúde da Serra, Aldo Lugão. Abaixo, as últimas atualizações sobre o assunto.

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EXAMES

O homem já passou pelos primeiros exames, que detectaram a influenza A. Se o exame desse negativo para a presença de outras doenças, seria feita uma outra coleta para ser encaminhada à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro, onde seriam feitas prova e contraprova para coronavírus. Esse exame é o que levaria sete dias para ficar pronto.

ISOLAMENTO

O paciente continua internado no Hospital Dr. Jayme Santos Neves por conta de outras enfermidades, mas não está mais em isolamento, já que o coronavírus foi descartado. O monitoramento da família também foi encerrado.

MORADOR DA GRANDE VITÓRIA

O homem que ainda está internado no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves tem 54 anos e é morador da Grande Vitória. O município em que ele mora não foi divulgado.

Anteriormente, chegou a circular uma informação de que o homem era morador de Linhares, mas a prefeitura do município negou e emitiu nota sobre o caso . "A secretaria municipal de Saúde de Linhares informa que o paciente diagnosticado com suspeita de coronavírus no Espírito Santo não é morador de Linhares e sim da Grande Vitória. A informação foi confirmada na manhã desta quarta-feira (26) pelo secretário municipal de Saúde, Saulo Meirelles, junto à Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)", diz a nota.

PERÍODO NA ITÁLIA

O homem ficou por 11 meses na Itália, onde circulou por várias cidades, de acordo com a Sesa. Segundo informações apuradas pela reportagem de A Gazeta, ele teria morado no Sul da Itália, na região de Positano.

CHEGADA AO ESPÍRITO SANTO

Ele chegou ao Espírito Santo no último domingo (23), de avião, e no dia seguinte procurou assistência médica com problemas respiratórios.

RAZÃO DA SUSPEITA

Desde a segunda-feira, a Itália está incluída na lista de países em risco de transmissão do novo coronavírus do Ministério da Saúde. Com isso, o Brasil passou a seguir um novo protocolo: serão considerados suspeitos da doença pessoas que estiveram nestes locais e que apresentam sintomas da doença, como febre e tosse. O novo enquadramento é resultado da confirmação da transmissão do vírus dentro desses países. Por essa razão, o paciente no Espírito Santo foi enquadrado como suspeito.

SINTOMAS

O paciente que estava com suspeita de coronavírus apresentava quadro respiratório leve, segundo Aldo Lugão, subsecretário de Saúde da Serra. "Estava com febre, dor de garganta e apresentava tosse havia alguns dias, mas o que acendeu o alerta foi o fato dele vir da Itália", explicou.

QUADRO NA ITÁLIA

O relato do paciente era de que ainda na Itália, antes de viajar para o Brasil, ele apresentava um quadro de tosse.

CHEGADA À UPA DA SERRA

UPA de Carapina, na Serra, onde homem com sintomas de coronavírus deu entrada Crédito: Siumara Gonçalves

O paciente procurou a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carapina, na Serra, na noite desta terça-feira (25). Estava acompanhado da esposa. Já na recepção, informou que apresentava dificuldades para respirar e que tinha vindo da Itália havia poucos dias. Segundo Aldo Lugão, subsecretário de Saúde da Serra, a unidade já estava preparada para esse tipo de protocolo e transferiu o paciente para o isolamento, onde ele foi atendido por um médico. "Todos estavam com proteção e, logo após o atendimento, com o paciente transferido para o Hospital Dr. Jayme Santo Neves, a UPA foi higienizada e liberada para o funcionamento".

SITUAÇÃO DO PACIENTE

O paciente possui quadro com doenças pré-existentes e, clinicamente, está bem. "Existem outras comorbidades, mas ele está com quadro estável", disse Aldo Lugão, subsecretário de Saúde da Serra.

OUTROS FAMILIARES