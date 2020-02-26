Saiba as medidas básicas de proteção contra o novo coronavírus

Evite comer produtos de origem animal crua ou mal cozida

Lave as mãos frequentemente com um desinfetante para as mãos à base de álcool ou água e sabão. A ação mata o vírus se ele estiver em suas mãos.

Ao tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz com o cotovelo dobrado ou com um lenço; jogue fora o lenço imediatamente e lave as mãos com um desinfetante para as mãos à base de álcool ou com água e sabão. As ações impedem a propagação de germes e vírus. Se você espirrar ou tossir, cobrindo-se com as mãos poderá contaminar os objetos ou pessoas que tocar.

Mantenha pelo menos 1 metro de distância entre você e os outros, principalmente aqueles que tossem, espirram e têm febre. Quando alguém com uma doença respiratória, como a infecção Conv-2019, tosse ou espirra, projeta pequenas gotículas que contêm o vírus. Se estiver muito perto, você pode inalar o vírus.

As mãos tocam muitas superfícies que podem estar contaminadas com o vírus. Se você tocar nos olhos, nariz ou boca com as mãos contaminadas, poderá transferir o vírus da superfície para si próprio.

Informe o seu médico se você viajou para uma área da China onde a presença de Conv-2019 foi notificada ou para outros países da lista do Ministério da Saúde ou se você teve contato próximo com alguém que viajou para esses locais e tem sintomas respiratórios. Sempre que tiver febre, tosse e falta de ar, é importante procurar atendimento médico imediatamente, pois esses sintomas podem ser causados ??por uma infecção respiratória ou outra condição séria. Os sintomas respiratórios com febre podem ter várias causas e, dependendo do seu histórico de viagens e circunstâncias pessoais, o Conv-2019 pode ser um deles.

Se você tiver sintomas respiratórios leves e não tiver histórico de viagens à China ou a outros países listados, pratique com cuidado a higiene respiratória e das mãos e fique em casa até se recuperar, se possível.

Lave as mãos periodicamente com sabão e água potável após tocar em animais e produtos de origem animal; evite tocar nos olhos, nariz ou boca com as mãos e evite o contato com animais doentes ou produtos de origem animal em mau estado. Evite estritamente todo contato com outros animais no mercado (por exemplo, gatos e cães vadios, roedores, pássaros, morcegos). Evite o contato com resíduos ou fluidos de animais possivelmente contaminados encontrados no chão ou nas estruturas de lojas e mercados.