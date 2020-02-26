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Saúde pública

Paciente com suspeita de coronavírus vai passar por exames na Serra

O homem que veio da Itália foi encaminhado para Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves na noite esta terça-feira (25)

Publicado em 25 de Fevereiro de 2020 às 22:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 fev 2020 às 22:59
Emergência do Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra Crédito: Vitor Jubini
O paciente que chegou ao Espírito Santo após viagem à Itália e foi encaminhado para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, na noite desta terça-feira (25), vai passar por exames para confirmar ou não se está com coronavírus. A Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), por meio de nota, confirmou que o caso é o primeiro suspeito de coronavírus no Espírito Santo.
Por nota, a Sesa explicou que o hospital é referência no atendimento a casos infecciosos dessa natureza. O local foi definido pelo Plano Estadual de Enfrentamento e Controle do Covid-19 para realizar o atendimento desses casos suspeitos. Segundo a secretaria, o paciente está sendo monitorado e exames laboratoriais serão realizados para confirmar ou não a doença. 

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Homem que veio da Itália dá entrada em UPA uma da Serra com suspeita de coronavírus

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VEJA A NOTA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA ÍNTEGRA

"A Secretaria da Saúde (Sesa) por meio do Centro de Operações Estratégicas (COE) informa que foi notificado sobre o primeiro caso suspeito de coronavírus (Covid-19), na tarde desta terça-feira (25). O paciente chegou recentemente ao Espírito Santo após viagem à Itália, apresentando febre e outros sintomas respiratórios. Ele foi encaminhado para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, que tem a expertise de atendimento a casos graves e é um dos hospitais de referência para atendimento a casos suspeitos, definido pelo Plano Estadual de Enfrentamento e Controle do Covid-19. A coordenação do COE informa ainda que o paciente está sendo monitorado e exames laboratoriais serão realizados para confirmar ou não a doença. O caso suspeito será informado ainda nesta terça-feira ao Ministério da Saúde. Na última sexta-feira (21), o Ministério da Saúde passou a enquadrar também, na definição de casos suspeitos de Covid-19, pessoas com histórico de viagens a outros sete países: Japão, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Singapura, Camboja, Vietnã e Tailândia. A mudança ocorreu devido ao aumento de 14% no número de novos casos fora da China."

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