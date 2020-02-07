Como o ES está preparado para tratar casos de coronavírus?

Capacitações

A infecção por coronavírus apresenta sintomas parecidos aos de outras viroses e doenças respiratórias, tais como tosse, febre, coriza e dificuldade para respirar. Diante desse quadro é fundamental procurar uma unidade de saúde, na qual o sangue do paciente será coletado e enviado para o Laboratório Central (Lacen), que vai fazer a triagem da amostra.

No Lacen, as amostras serão analisadas e, se os resultados descartarem casos de influenza (gripe) e outras viroses, o material será enviado para a Fiocruz, no Rio de Janeiro, laboratório de referência nacional para confirmação ou descarte de coronavírus. O Lacen também poderá assumir essa atribuição, se for habilitado pelo Ministério da Saúde.

Caso seja confirmada a infecção por coronavírus, o paciente poderá receber dois tipos de atendimento. Em quadros mais brandos, como tem sido a maioria até o momento, ele ficará em isolamento domiciliar com a assistência da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Nos casos mais graves, haverá internação.

Para crianças infectadas, a assistência será no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG), em Santa Lúcia, Vitória. Já para adultos, o atendimento está previsto para o Hospital Dr. Jayme dos Santos Neves, em Moradas de Laranjeiras, na Serra.

O transporte dos pacientes para os hospitais de referência será feito pelo Samu ou pelo serviço de remoção estadual naqueles municípios que não são contemplados pelo Samu.

A Sesa ressalta que, em caso de confirmação da doença no Espírito Santo ou outro Estado, o protocolo pode ser alterado, inclusive com a habilitação de mais hospitais para o tratamento de pacientes infectados.