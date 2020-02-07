Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saúde pública

Como o ES está preparado para tratar casos de coronavírus?

O governo estabeleceu um plano de ação para atuar em situações de suspeita ou confirmação de contaminação

Publicado em 06 de Fevereiro de 2020 às 21:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2020 às 21:03
Exame de sangue é necessário para análise dos casos suspeitos de coronavírus Crédito: Pixabay
Espírito Santo acabou de registrar o primeiro caso suspeito de coronavírus, na Serra. É fundamental o planejamento dos governos para atuar quando necessário e também para que a população saiba como proceder com indícios ou mesmo a confirmação da doença no Estado. 
Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) preparou um plano de controle e combate ao novo coronavírus com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que estabelece a forma de atendimento no eventual surgimento de algum caso. No Estado, o Laboratório Central (Lacen), por exemplo, é responsável pela triagem de amostras de sangue de pacientes com sintomas de infecção por vírus, como tosse e dificuldade para respirar.

Veja Também

São Paulo tem 1º caso suspeito de coronavírus em paciente vindo da Itália

O secretário Nésio Fernandes, em reunião com representantes de outros Estados e o governo federal em Brasília no início de fevereiro,  solicitou que o Ministério da Saúde habilite o Lacen para que também seja referência como unidade para exames comprovatórios do coronavírus. Assim, o resultado dos testes poderá ser obtido mais rapidamente. 
Nesse encontro, os Estados ainda pediram contribuição para as despesas na assistência aos pacientes com coronavírus. Para cada R$ 2 gastos pelas secretarias estaduais de saúde, a União deveria bancar R$ 1. Nésio Fernandes, segundo a assessoria de imprensa, disse que o aporte imediato seria para ajudar os Estados a se organizar antes da epidemia tomar o país, garantindo o reforço da capacidade assistencial.

Capacitações

A infecção por coronavírus apresenta sintomas parecidos aos de outras viroses e doenças respiratórias, tais como tosse, febre, coriza e dificuldade para respirar. Diante desse quadro é fundamental procurar uma unidade de saúde, na qual o sangue do paciente será coletado e enviado para o Laboratório Central (Lacen), que vai fazer a triagem da amostra. 
No Lacen, as amostras serão analisadas e, se os resultados descartarem casos de influenza (gripe) e outras viroses, o material será enviado para a Fiocruz, no Rio de Janeiro, laboratório de referência nacional para confirmação ou descarte de coronavírus. O Lacen também poderá assumir essa atribuição, se for habilitado pelo Ministério da Saúde. 
Caso seja confirmada a infecção por coronavírus, o paciente poderá receber dois tipos de atendimento. Em quadros mais brandos, como tem sido a maioria até o momento, ele ficará em isolamento domiciliar com a assistência da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Nos casos mais graves, haverá internação.
Para crianças infectadas, a assistência será no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG), em Santa Lúcia, Vitória. Já para adultos, o atendimento está previsto para o Hospital Dr. Jayme dos Santos Neves, em Moradas de Laranjeiras, na Serra. 
O transporte dos pacientes para os hospitais de referência será feito pelo Samu ou pelo serviço de remoção estadual naqueles municípios que não são contemplados pelo Samu. 
A Sesa ressalta que, em caso de confirmação da doença no Espírito Santo ou outro Estado, o protocolo pode ser alterado, inclusive com a habilitação de mais hospitais para o tratamento de pacientes infectados.  
Para realizar toda a assistência, profissionais que atuam em unidades de saúde, a exemplo dos hospitais infantis de Vitória e de Vila Velha, estão passando por capacitação.  Diretores hospitalares também receberam, nesta semana, orientações da Sesa sobre procedimentos em relação ao coronavírus. 
Como o ES está se preparando para tratar casos de coronavírus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Meritíssima, escravidão é o povo pagar seus privilégios!
Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados