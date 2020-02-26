Homem que veio da Itália dá entrada em UPA da Serra com suspeita de coronavírus

UPA de Carapina, na Serra, onde homem com sintomas de coronavírus deu entrada Crédito: Siumara Gonçalves

ATUALIZAÇÃO: A Secretaria de Estado da Saúde do ES informou, na tarde desta quarta-feira (26), que exames descartaram a ocorrência de coronavírus no paciente que havia chegado da Itália. : A Secretaria de Estado da Saúde do ES informou, na tarde desta quarta-feira (26), queno paciente que havia chegado da Itália. Leia a reportagem atualizada clicando aqui.

Um paciente que chegou ao Espírito Santo após viagem à Itália deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carapina, na Serra, por volta das 19h desta terça-feira (25), segundo funcionários que não quiseram se identificar. A Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), por meio de nota, confirmou que o caso é o primeiro suspeito de coronavírus no Espírito Santo. A secretaria também informou que o paciente foi encaminhado para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, referência no atendimento a casos infecciosos dessa natureza.

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"A Secretaria da Saúde (Sesa) por meio do Centro de Operações Estratégicas (COE) informa que foi notificado sobre o primeiro caso suspeito de coronavírus (Covid-19), na tarde desta terça-feira (25). O paciente chegou recentemente ao Espírito Santo após viagem à Itália, apresentando febre e outros sintomas respiratórios. Ele foi encaminhado para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, que tem a expertise de atendimento a casos graves e é um dos hospitais de referência para atendimento a casos suspeitos, definido pelo Plano Estadual de Enfrentamento e Controle do Covid-19. A coordenação do COE informa ainda que o paciente está sendo monitorado e exames laboratoriais serão realizados para confirmar ou não a doença. O caso suspeito será informado ainda nesta terça-feira ao Ministério da Saúde. Na última sexta-feira (21), o Ministério da Saúde passou a enquadrar também, na definição de casos suspeitos de Covid-19, pessoas com histórico de viagens a outros sete países: Japão, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Singapura, Camboja, Vietnã e Tailândia. A mudança ocorreu devido ao aumento de 14% no número de novos casos fora da China," diz a nota.

UPA DE CARAPINA

Ao chegar na entrada da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carapina, na Serra, na noite desta terça-feira (25), os pacientes se depararam com uma cena incomum: cadeiras vazias e as poucas pessoas que estão na recepção, pacientes e funcionários, usam máscaras. Segundo profissionais que atuam lá relataram que unidade de atendimento recebeu nesta terça-feira (25) o primeiro paciente com suspeita de coronavírus (Covid-19) no Espírito Santo.

Recepção da UPA de Carapina após local receber homem com suspeita de coronavírus Crédito: Siumara Gonçalves

Pessoas que foram ao local para consultar informaram à reportagem que a recomendação era que procurassem outra unidade de atendimento, pois havia um paciente com suspeita de contaminação por um vírus. Quem entrava no local recebia uma máscara da recepcionista.

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Outro paciente ainda relatou que a orientação para quem entrou no hospital era de quando chegar em casa retirar as roupas e incinerará-las.

Procurada pela reportagem às 20h30 desta terça-feira (25), a Prefeitura da Serra não deu retorno confirmando ou não a passagem do paciente pela unidade.

Coronavírus deixa mundo em alerta

ITÁLIA EM ALERTA

Desde a segunda-feira, a Itália está incluída na lista de países em risco de transmissão do novo coronavírus do Ministério da Saúde. Com isso, o país passou a seguir um novo protocolo: serão considerados suspeitos da doença pessoas que estiveram nestes locais e que apresentam sintomas da doença, como febre e tosse. O novo enquadramento é resultado da confirmação da transmissão do vírus dentro desses países.