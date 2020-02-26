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Alerta

Brasil tem 1º laudo positivo de coronavírus, mas ainda falta novo teste

Homem de 61 anos, residente em São Paulo, esteve no norte da Itália a trabalho, sozinho, no período de 9 a 21 de fevereiro

Publicado em 25 de Fevereiro de 2020 às 21:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 fev 2020 às 21:18
Amostra laboratorial do coronavírus, que pode causar desde resfriados comuns até doenças graves Crédito: Center for Desease Control and Prevention
O Brasil teve nesta terça-feira (25) um primeiro teste positivo de coronavírus. Trata-se, segundo o Ministério da Saúde, de um homem de 61 anos, residente em São Paulo, com histórico de viagem para a Itália, na região da Lombardia (norte do país), a trabalho, sozinho, no período de 9 a 21 de fevereiro. Ainda falta novo teste, que ocorrerá nesta quarta-feira (26) para tratar o diagnóstico como confirmado.
Na tarde desta terça, o caso foi relatado pelo Hospital Israelita Albert Einstein como suspeito de coronavírus. Com resultados preliminares realizados pela unidade de saúde e de acordo com o Plano de Contingência Nacional, o hospital enviou a amostra para o laboratório de referência nacional, Instituto Adolfo Lutz, para contraprova.
Este processo de validação dos resultados está em curso e o Ministério da Saúde divulgará o laudo final da investigação oportunamente, segundo a pasta. A pasta recomenda, portanto, cautela sobre quaisquer informações que não sejam as oficiais, uma vez que a investigação não está concluída.

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