Exame descarta primeiro caso de coronavírus no ES

Os exames médicos feitos no paciente que veio da Itália com sintomas similares aos do novo coronavírus (Covid-19) descartaram a doença. Segundo informações da Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), o exame que deveria identificar se poderia ser outra doença apontou resultado positivo para Influenza A.
O exame foi feito pelo Laboratório Central (Lacen), da Sesa. Com isso, fica descartada a possibilidade do paciente ter coronavírus. O homem de 54 anos está internado no Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra, após dar entrada com sintomas respiratórios na UPA de Carapina na quarta-feira (26).
O resultado se refere ao primeiro exame que seria feito para diagnosticar se o paciente teria outra doença respiratória. Se o laudo não apontasse nenhuma outra doença, um segundo exame mais específico - que demoraria cerca de sete dias - teria que ser feito pelo laboratório da Fiocruz, no Rio de Janeiro.
O homem que está internado é morador da Grande Vitória. O município em que ele mora não foi divulgado. Ele ficou por 11 meses na Itália, onde circulou por várias cidades, de acordo com a Sesa. Segundo informações apuradas pela reportagem de A Gazeta, ele teria morado no Sul da Itália, na região de Positano.
Ele chegou ao Espírito Santo no último domingo (23), de avião, e no dia seguinte procurou a UPA de Carapina com problemas respiratórios e febre. Após a suspeita do Covid-19, ele foi transferido para o Jayme dos Santos Neves, que é um dos hospitais de referência para atendimento aos casos suspeitos, definido pelo Plano Estadual de Enfrentamento e Controle do coronavírus.
O paciente com suspeita de estar com coronavírus apresentava quadro respiratório leve, segundo Aldo Lugão, subsecretário de Saúde da Serra. "Estava com febre, dor de garganta e apresentava tosse há alguns dias, mas o que acendeu o alerta foi o fato dele vir da Itália", explicou.
O coordenador do Centro de Operações Estratégicas (COE) da Sesa, Luiz Carlos Reblin, explicou que com a detecção de outro vírus, a suspeita de coronavírus se encerraria aqui mesmo.
"Agora, com esse descarte, vamos continuar no esforço para que esse vírus não circule entre nós. Na medida em que ele passe a circular, as unidades básicas e hospitais passam a olhar de forma diferente para o paciente que apresentar sintomas. A partir de agora já temos um olhar diferenciado para pessoas que circularam pela Europa, pois até agora a gente olhava apenas para quem vinha de países asiáticos. Então a gente já amplia o leque de países para definição de casos suspeitos"
O governo do Estado ainda está levantando, junto aos órgãos de Brasília, se o morador da Grande Vitória viajou no mesmo avião em que estava o brasileiro, de São Paulo, que já teve a doença confirmada. O caso de São Paulo é o primeiro registro de coronavírus confirmado no Brasil.
Essa era a primeira suspeita de coronavírus registrada no Espírito Santo. Na manhã desta quarta-feira (26), o Ministério da Saúde informou que o país tem um registro confirmado, 20 casos suspeitos e 59 descartados. No mundo, os dados apontam para 80.239 casos confirmados e 2.700 mortes, ou seja, um índice de letalidade de 3,4%. Fora da China, o porcentual é de 1,4%.