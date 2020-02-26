Exame descarta primeiro caso de coronavírus no ES

Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, onde o paciente está internado Crédito: Fernando Madeira

Os exames médicos feitos no paciente que veio da Itália com sintomas similares aos do novo coronavírus (Covid-19) descartaram a doença. Segundo informações da Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), o exame que deveria identificar se poderia ser outra doença apontou resultado positivo para Influenza A.

O exame foi feito pelo Laboratório Central (Lacen), da Sesa. Com isso, fica descartada a possibilidade do paciente ter coronavírus. O homem de 54 anos está internado no Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra, após dar entrada com sintomas respiratórios na UPA de Carapina na quarta-feira (26).

O homem que está internado é morador da Grande Vitória. O município em que ele mora não foi divulgado. Ele ficou por 11 meses na Itália, onde circulou por várias cidades, de acordo com a Sesa. Segundo informações apuradas pela reportagem de A Gazeta, ele teria morado no Sul da Itália, na região de Positano.

Ele chegou ao Espírito Santo no último domingo (23), de avião, e no dia seguinte procurou a UPA de Carapina com problemas respiratórios e febre. Após a suspeita do Covid-19, ele foi transferido para o Jayme dos Santos Neves, que é um dos hospitais de referência para atendimento aos casos suspeitos, definido pelo Plano Estadual de Enfrentamento e Controle do coronavírus.

O paciente com suspeita de estar com coronavírus apresentava quadro respiratório leve, segundo Aldo Lugão, subsecretário de Saúde da Serra. "Estava com febre, dor de garganta e apresentava tosse há alguns dias, mas o que acendeu o alerta foi o fato dele vir da Itália", explicou.

Amostra laboratorial do coronavírus, que pode causar desde resfriados comuns Crédito: Center for Desease Control and Prevention

O coordenador do Centro de Operações Estratégicas (COE) da Sesa, Luiz Carlos Reblin, explicou que com a detecção de outro vírus, a suspeita de coronavírus se encerraria aqui mesmo.

"Agora, com esse descarte, vamos continuar no esforço para que esse vírus não circule entre nós. Na medida em que ele passe a circular, as unidades básicas e hospitais passam a olhar de forma diferente para o paciente que apresentar sintomas. A partir de agora já temos um olhar diferenciado para pessoas que circularam pela Europa, pois até agora a gente olhava apenas para quem vinha de países asiáticos. Então a gente já amplia o leque de países para definição de casos suspeitos" Luiz Carlos Reblin - Coordenador do Centro de Operações Estratégicas (COE) da Sesa