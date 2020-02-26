Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saúde

Exame descarta primeiro caso de coronavírus no ES

Secretaria de Estado de Saúde informou que o exame que deveria identificar se poderia ser outra doença apontou resultado positivo para Influenza A

Publicado em 26 de Fevereiro de 2020 às 16:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2020 às 16:06
Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, onde o paciente está internado Crédito: Fernando Madeira
Os exames médicos feitos no paciente que veio da Itália com sintomas similares aos do novo coronavírus (Covid-19) descartaram a  doença. Segundo informações da Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), o exame que deveria identificar se poderia ser outra doença apontou resultado positivo para Influenza A.
O exame foi feito pelo Laboratório Central (Lacen), da Sesa. Com isso, fica descartada a possibilidade do paciente ter coronavírus. O homem de 54 anos está internado no Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra, após dar entrada com sintomas respiratórios na UPA de Carapina na quarta-feira (26).
O resultado se refere ao primeiro exame que seria feito para diagnosticar se o paciente teria outra doença respiratória. Se o laudo não apontasse nenhuma outra doença, um segundo exame mais específico - que demoraria cerca de sete dias - teria que ser feito pelo laboratório da Fiocruz, no Rio de Janeiro.

Veja Também

Coronavírus: veja perguntas e respostas sobre a nova doença

Paciente que tinha suspeita de coronavírus na Serra está com influenza A

Mais um caso suspeito de coronavírus no ES é notificado em Aracruz

O homem que está internado é morador da Grande Vitória. O município em que ele mora não foi divulgado. Ele ficou por 11 meses na Itália, onde circulou por várias cidades, de acordo com a Sesa. Segundo informações apuradas pela reportagem de A Gazeta, ele teria morado no Sul da Itália, na região de Positano.
Ele chegou ao Espírito Santo no último domingo (23), de avião, e no dia seguinte procurou a UPA de Carapina com problemas respiratórios e febre. Após a suspeita do Covid-19, ele foi transferido para o Jayme dos Santos Neves, que é um dos hospitais de referência para atendimento aos casos suspeitos, definido pelo Plano Estadual de Enfrentamento e Controle do coronavírus.
O paciente com suspeita de estar com coronavírus apresentava quadro respiratório leve, segundo Aldo Lugão, subsecretário de Saúde da Serra. "Estava com febre, dor de garganta e apresentava tosse há alguns dias, mas o que acendeu o alerta foi o fato dele vir da Itália", explicou.
Amostra laboratorial do coronavírus, que pode causar desde resfriados comuns Crédito: Center for Desease Control and Prevention
O coordenador do Centro de Operações Estratégicas (COE) da Sesa, Luiz Carlos Reblin, explicou que com a detecção de outro vírus, a suspeita de coronavírus se encerraria aqui mesmo.
"Agora, com esse descarte, vamos continuar no esforço para que esse vírus não circule entre nós. Na medida em que ele passe a circular, as unidades básicas e hospitais passam a olhar de forma diferente para o paciente que apresentar sintomas. A partir de agora já temos um olhar diferenciado para pessoas que circularam pela Europa, pois até agora a gente olhava apenas para quem vinha de países asiáticos. Então a gente já amplia o leque de países para definição de casos suspeitos"
Luiz Carlos Reblin - Coordenador do Centro de Operações Estratégicas (COE) da Sesa
O governo do Estado ainda está levantando, junto aos órgãos de Brasília, se o morador da Grande Vitória viajou no mesmo avião em que estava o brasileiro, de São Paulo, que já teve a doença confirmada. O caso de São Paulo é o primeiro registro de coronavírus confirmado no Brasil.
Essa era a primeira suspeita de coronavírus registrada no Espírito Santo. Na manhã desta quarta-feira (26), o Ministério da Saúde informou que o país tem um registro confirmado, 20 casos suspeitos e 59 descartados.  No mundo, os dados apontam para 80.239 casos confirmados e 2.700 mortes, ou seja, um índice de letalidade de 3,4%. Fora da China, o porcentual é de 1,4%.

Veja Também

O que se sabe até agora sobre o caso suspeito de coronavírus no ES

Suspeita de coronavírus no ES: advogado relata movimentação em hospital

Saiba como se prevenir contra o coronavírus e o que fazer em caso de suspeita

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados