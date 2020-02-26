Suspeita de coronavírus no ES: advogado relata movimentação em hospital

Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, onde paciente com suspeita de coronavírus está internado Crédito: (Divulgação Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves )

"Fiquei a noite toda de máscara, só tirei agora na parte da manhã quando eu saí para ir para casa e troquei de lugar com a minha mãe. Não colocaram máscaras nos pacientes. Agora de manhã, uma enfermeira contou que o paciente com suspeita de coronavírus já está numa sala isolada". O relato é de um advogado que esteve no Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra, quando um paciente com suspeita de coronavírus deu entrada no local na noite desta terça-feira (25 ).

O paciente chegou ao Espírito Santo depois de uma viagem à Italia, país que é considerado o epicentro da doença na Europa. Marcos, que acompanhava o pai no hospital, contou à TV Gazeta, em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, que estranhou ao ver os funcionários usando máscaras no local.

"A gente viu que os funcionários estavam colocando máscara, e a gente ficou sem entender um pouco o que estava acontecendo. Eu questionei e um dos funcionários disse que era procedimento padrão. Me ofereceu uma máscara, caso eu quisesse colocar, e distribuiu para mim, para minha noiva e para minha mãe, que estavam junto comigo, depois distribuiu para as outras pessoas", contou Marcos, antes de ser completado pela noiva.

"Na hora, nós ficamos preocupado e saímos do hospital. Do lado de fora tinha uma funcionária, e ele (noivo) estava até colocando a máscara, e ela falou 'você tem que tampar o nariz'. Aí eu questionei 'moça, por que vocês não explicam para a gente o que está acontecendo?' E aí ela falou que estava chegando um suspeito de coronavírus. Quando a gente viu a ambulância, já estava aqui fora e o paciente provavelmente já tinha entrado. A gente ficou do lado de fora o tempo inteiro, com medo de entrar. A gente não viu ninguém sair da ambulância, então provavelmente o paciente já estava lá dentro", contou a noiva de Marcos.

PACIENTE PASSOU PRIMEIRO PELA UPA DE CARAPINA

O paciente que chegou ao Espírito Santo após viagem à Itália deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carapina, na Serra, por volta das 19h desta terça-feira (25), segundo funcionários que não quiseram se identificar. A Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), por meio de nota, confirmou que o caso é o primeiro suspeito de coronavírus no Espírito Santo. A secretaria também informou que o paciente foi encaminhado para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves, referência no atendimento a casos infecciosos dessa natureza.

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