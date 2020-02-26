Suspeita de coronavírus no ES: advogado relata movimentação em hospital

"Fiquei a noite toda de máscara, só tirei agora na parte da manhã quando eu saí para ir para casa e troquei de lugar com a minha mãe. Não colocaram máscaras nos pacientes. Agora de manhã, uma enfermeira contou que o paciente com suspeita de coronavírus já está numa sala isolada". O relato é de um advogado que esteve no Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra, quando um paciente com suspeita de coronavírus deu entrada no local na noite desta terça-feira (25).
O paciente chegou ao Espírito Santo depois de uma viagem à Italia, país que é considerado o epicentro da doença na Europa. Marcos, que acompanhava o pai no hospital, contou à TV Gazeta, em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, que estranhou ao ver os funcionários usando máscaras no local.
"A gente viu que os funcionários estavam colocando máscara, e a gente ficou sem entender um pouco o que estava acontecendo. Eu questionei e um dos funcionários disse que era procedimento padrão. Me ofereceu uma máscara, caso eu quisesse colocar, e distribuiu para mim, para minha noiva e para minha mãe, que estavam junto comigo, depois distribuiu para as outras pessoas", contou Marcos, antes de ser completado pela noiva.
"Na hora, nós ficamos preocupado e saímos do hospital. Do lado de fora tinha uma funcionária, e ele (noivo) estava até colocando a máscara, e ela falou 'você tem que tampar o nariz'. Aí eu questionei 'moça, por que vocês não explicam para a gente o que está acontecendo?' E aí ela falou que estava chegando um suspeito de coronavírus. Quando a gente viu a ambulância, já estava aqui fora e o paciente provavelmente já tinha entrado. A gente ficou do lado de fora o tempo inteiro, com medo de entrar. A gente não viu ninguém sair da ambulância, então provavelmente o paciente já estava lá dentro", contou a noiva de Marcos.
PACIENTE PASSOU PRIMEIRO PELA UPA DE CARAPINA
O paciente que chegou ao Espírito Santo após viagem à Itália deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carapina, na Serra, por volta das 19h desta terça-feira (25), segundo funcionários que não quiseram se identificar. A Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), por meio de nota, confirmou que o caso é o primeiro suspeito de coronavírus no Espírito Santo. A secretaria também informou que o paciente foi encaminhado para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves, referência no atendimento a casos infecciosos dessa natureza.
Coronavírus deixa mundo em alerta
"A Secretaria da Saúde (Sesa) por meio do Centro de Operações Estratégicas (COE) informa que foi notificado sobre o primeiro caso suspeito de coronavírus (Covid-19), na tarde desta terça-feira (25). O paciente chegou recentemente ao Espírito Santo após viagem à Itália, apresentando febre e outros sintomas respiratórios. Ele foi encaminhado para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, que tem a expertise de atendimento a casos graves e é um dos hospitais de referência para atendimento a casos suspeitos, definido pelo Plano Estadual de Enfrentamento e Controle do Covid-19. A coordenação do COE informa ainda que o paciente está sendo monitorado e exames laboratoriais serão realizados para confirmar ou não a doença. O caso suspeito será informado ainda nesta terça-feira ao Ministério da Saúde. Na última sexta-feira (21), o Ministério da Saúde passou a enquadrar também, na definição de casos suspeitos de Covid-19, pessoas com histórico de viagens a outros sete países: Japão, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Singapura, Camboja, Vietnã e Tailândia. A mudança ocorreu devido ao aumento de 14% no número de novos casos fora da China," diz a nota.