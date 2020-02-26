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Nesta quarta

Sesa fala sobre primeiro caso suspeito de coronavírus no ES

A Secretaria da Saúde (Sesa) passa informações sobre o caso nesta quarta-feira (26)

Publicado em 26 de Fevereiro de 2020 às 10:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2020 às 10:11
A Secretaria da Saúde (Sesa), por meio do Centro de Operações Estratégicas (COE), fez, na manhã desta quarta-feira (26), uma coletiva de imprensa, para falar sobre o primeiro caso suspeito de coronavírus no Espírito Santo. Veja a entrevista abaixo.

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O CASO

Um paciente que chegou ao Espírito Santo após viagem à Itália deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carapina, na Serra, por volta das 19h desta terça-feira (25), segundo funcionários que não quiseram se identificar. A Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), por meio de nota, confirmou que o caso é o primeiro suspeito de coronavírus no Espírito Santo. A secretaria também informou que o paciente foi encaminhado para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, referência no atendimento a casos infecciosos dessa natureza.
"A Secretaria da Saúde (Sesa) por meio do Centro de Operações Estratégicas (COE) informa que foi notificado sobre o primeiro caso suspeito de coronavírus (Covid-19), na tarde desta terça-feira (25). O paciente chegou recentemente ao Espírito Santo após viagem à Itália, apresentando febre e outros sintomas respiratórios. Ele foi encaminhado para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, que tem a expertise de atendimento a casos graves e é um dos hospitais de referência para atendimento a casos suspeitos, definido pelo Plano Estadual de Enfrentamento e Controle do Covid-19. A coordenação do COE informa ainda que o paciente está sendo monitorado e exames laboratoriais serão realizados para confirmar ou não a doença. O caso suspeito será informado ainda nesta terça-feira ao Ministério da Saúde. Na última sexta-feira (21), o Ministério da Saúde passou a enquadrar também, na definição de casos suspeitos de Covid-19, pessoas com histórico de viagens a outros sete países: Japão, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Singapura, Camboja, Vietnã e Tailândia. A mudança ocorreu devido ao aumento de 14% no número de novos casos fora da China," diz a nota.

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