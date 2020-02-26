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1º caso suspeito no ES

Confirmação de coronavírus deve sair em uma semana, diz subsecretário da Serra

Paciente deu entrada na Unidade Pronto Atendimento (UPA) de Carapina como sintomas da doença, e foi transferido para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves

Publicado em 26 de Fevereiro de 2020 às 09:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2020 às 09:16
Recepção da UPA de Carapina: local recebeu homem com suspeita de coronavírus Crédito: Siumara Gonçalves
A confirmação ou não a respeito do caso suspeito de coronavírus no Espírito Santo deve sair em uma semana. A afirmação é do subsecretário de saúde da Serra, Aldo Lugão , em entrevista à TV Gazeta. Na noite desta terça-feira (25), um paciente deu entrada na Unidade Pronto Atendimento (UPA) de Carapina como sintomas da doença, e foi transferido para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. O homem chegou ao Estado após viagem para a Itália, país que é considerado o epicentro dos casos de coronavírus na Europa. 

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"O fato de ter vindo de uma região onde já houve casos confirmados, e de ele estar com quadro respiratório de tosse, dor de garganta e febre, já nos dá possibilidade de colocá-lo como suspeito. Acredito que em uma semana a gente já tem uma resposta mais precisa. Enquanto isso ele vai continuar em isolamento. Mas quero deixar claro que, por enquanto, é só um caso suspeito"
Aldo Lugão - Subsecretário de saúde da Serra
Ainda de acordo com o subsecretário, o funcionamento da UPA de Carapina voltou ao normal ainda na noite de terça-feira (25), cerca de uma hora depois do paciente com suspeita da doença ter passado por lá. 

Coronavírus deixa mundo em alerta

"O protocolo de prevenção foi seguido, a UPA foi higienizada com hipoclorito. Depois de uma hora que o paciente foi transferido, você já está liberado para tirar as mascaras e voltar ao funcionamento normal. Os médicos que estiveram mais próximos dele vão ser acompanhados, monitorados de perto", afirmou. 

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O QUE DIZ A SESA

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), por meio de nota, confirmou que o caso é o primeiro suspeito de coronavírus no Espírito Santo. A secretaria também informou que o paciente foi encaminhado para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, referência no atendimento a casos infecciosos dessa natureza.
"A Secretaria da Saúde (Sesa) por meio do Centro de Operações Estratégicas (COE) informa que foi notificado sobre o primeiro caso suspeito de coronavírus (Covid-19), na tarde desta terça-feira (25). O paciente chegou recentemente ao Espírito Santo após viagem à Itália, apresentando febre e outros sintomas respiratórios. Ele foi encaminhado para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, que tem a expertise de atendimento a casos graves e é um dos hospitais de referência para atendimento a casos suspeitos, definido pelo Plano Estadual de Enfrentamento e Controle do Covid-19. A coordenação do COE informa ainda que o paciente está sendo monitorado e exames laboratoriais serão realizados para confirmar ou não a doença. O caso suspeito será informado ainda nesta terça-feira ao Ministério da Saúde. Na última sexta-feira (21), o Ministério da Saúde passou a enquadrar também, na definição de casos suspeitos de Covid-19, pessoas com histórico de viagens a outros sete países: Japão, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Singapura, Camboja, Vietnã e Tailândia. A mudança ocorreu devido ao aumento de 14% no número de novos casos fora da China," diz a nota.
Com informações da TV Gazeta

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