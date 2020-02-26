Confirmação de coronavírus deve sair em uma semana, diz subsecretário da Serra

"O fato de ter vindo de uma região onde já houve casos confirmados, e de ele estar com quadro respiratório de tosse, dor de garganta e febre, já nos dá possibilidade de colocá-lo como suspeito. Acredito que em uma semana a gente já tem uma resposta mais precisa. Enquanto isso ele vai continuar em isolamento. Mas quero deixar claro que, por enquanto, é só um caso suspeito"

"O protocolo de prevenção foi seguido, a UPA foi higienizada com hipoclorito. Depois de uma hora que o paciente foi transferido, você já está liberado para tirar as mascaras e voltar ao funcionamento normal. Os médicos que estiveram mais próximos dele vão ser acompanhados, monitorados de perto", afirmou.

"A Secretaria da Saúde (Sesa) por meio do Centro de Operações Estratégicas (COE) informa que foi notificado sobre o primeiro caso suspeito de coronavírus (Covid-19), na tarde desta terça-feira (25). O paciente chegou recentemente ao Espírito Santo após viagem à Itália, apresentando febre e outros sintomas respiratórios. Ele foi encaminhado para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, que tem a expertise de atendimento a casos graves e é um dos hospitais de referência para atendimento a casos suspeitos, definido pelo Plano Estadual de Enfrentamento e Controle do Covid-19. A coordenação do COE informa ainda que o paciente está sendo monitorado e exames laboratoriais serão realizados para confirmar ou não a doença. O caso suspeito será informado ainda nesta terça-feira ao Ministério da Saúde. Na última sexta-feira (21), o Ministério da Saúde passou a enquadrar também, na definição de casos suspeitos de Covid-19, pessoas com histórico de viagens a outros sete países: Japão, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Singapura, Camboja, Vietnã e Tailândia. A mudança ocorreu devido ao aumento de 14% no número de novos casos fora da China," diz a nota.