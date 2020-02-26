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Saúde

Mais um caso suspeito de coronavírus no ES é notificado em Aracruz

Morador recém-chegado de Singapura recentemente procurou o serviço médico com alguns sintomas respiratórios. País está na lista de monitoramento do Ministério da Saúde

Publicado em 26 de Fevereiro de 2020 às 19:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2020 às 19:13
Amostra laboratorial do coronavírus Crédito: Center for Desease Control and Prevention
Mais um caso suspeito de coronavírus no ES é notificado em Aracruz
A Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) recebeu na noite desta quarta-feira (26) mais uma notificação de suspeita de coronavírus no Espírito Santo. Um capixaba de 25 anos que chegou de Singapura recentemente procurou o serviço médico com alguns sintomas respiratórios. Como o país está na lista de risco do Ministério da Saúde, o caso entrou na classe de suspeitos.
O capixaba está em isolamento em sua casa em Aracruz, no Litoral Norte do Estado. Ele apresentou sintomas como febre e coriza.
"O paciente apresenta quadro clínico leve, sem sinais de gravidade sendo, nesses casos, indicado o isolamento domiciliar de acordo com o protocolo adotado no Brasil", informou a Sesa.

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Segundo a Secretaria, os exames laboratoriais para verificar se o morador possui outro vírus ou se trata-se do Covid-19 serão iniciados nesta quinta-feira (27) com a coleta de material.
Na última sexta-feira (21), o Ministério da Saúde passou a enquadrar também na definição casos suspeitos de Covid-19, pessoas com histórico de viagens a outros sete países: Japão, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Singapura, Camboja, Vietnã e Tailândia. A mudança ocorreu devido ao aumento de 14% no número de novos casos fora da China. Por isso, o caso logo já entrou na lista de suspeitos.
Essa é a segunda suspeita de coronavírus registrada no Espírito Santo. Na manhã desta quarta-feira (26), o Ministério da Saúde informou que o país tem um registro confirmado, 20 casos suspeitos e 59 descartados. No mundo, os dados apontam para 80.239 casos confirmados e 2.700 mortes, ou seja, um índice de letalidade de 3,4%. Fora da China, o porcentual é de 1,4%.
Na tarde desta quarta (26), a Sesa informou que a primeira suspeita notificada no Estado, na Serra, foi descartada e que o paciente recém-chegado da Itália foi diagnosticado com influenza A (gripe).

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