Amostra laboratorial do coronavírus Crédito: Center for Desease Control and Prevention

Your browser does not support the audio element. Mais um caso suspeito de coronavírus no ES é notificado em Aracruz

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) recebeu na noite desta quarta-feira (26) mais uma notificação de suspeita de coronavírus no Espírito Santo . Um capixaba de 25 anos que chegou de Singapura recentemente procurou o serviço médico com alguns sintomas respiratórios. Como o país está na lista de risco do Ministério da Saúde, o caso entrou na classe de suspeitos.

O capixaba está em isolamento em sua casa em Aracruz , no Litoral Norte do Estado. Ele apresentou sintomas como febre e coriza.

"O paciente apresenta quadro clínico leve, sem sinais de gravidade sendo, nesses casos, indicado o isolamento domiciliar de acordo com o protocolo adotado no Brasil", informou a Sesa.

Segundo a Secretaria, os exames laboratoriais para verificar se o morador possui outro vírus ou se trata-se do Covid-19 serão iniciados nesta quinta-feira (27) com a coleta de material.

Na última sexta-feira (21), o Ministério da Saúde passou a enquadrar também na definição casos suspeitos de Covid-19, pessoas com histórico de viagens a outros sete países: Japão, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Singapura, Camboja, Vietnã e Tailândia. A mudança ocorreu devido ao aumento de 14% no número de novos casos fora da China. Por isso, o caso logo já entrou na lista de suspeitos.