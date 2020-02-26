Paciente do ES que tinha suspeita de coronavírus sai do isolamento

Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, para onde o paciente está internado Crédito: Fernando Madeira

Com o diagnóstico que descartou o primeiro caso de coronavírus no Espírito Santo, com o exame que apontou que o morador da Grande Vitória que veio da Itália está com influenza A (gripe), foi encerrado o isolamento do paciente na tarde desta quarta-feira (26). A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesa).

O monitoramento da família também foi concluído. Com o resultado deste primeiro laudo, o caso se encerrou e não serão necessários novos exames.

O paciente segue internado no Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves, na Serra, para onde foi levado após dar entrada na UPA de Carapina por suspeita do Covid-19. Segundo a Sesa, a internação permanece, ainda que sem isolamento, em função de outras doenças que o paciente já tinha.

Os sintomas da influenza são parecidos com o de outras doenças respiratórias, como o coronavírus: febre, dor no corpo, dor de cabeça e tosse seca.