Paciente do ES que tinha suspeita de coronavírus sai do isolamento

Com o diagnóstico que descartou o primeiro caso de coronavírus no Espírito Santo, com o exame que apontou que o morador da Grande Vitória que veio da Itália está com influenza A (gripe), foi encerrado o isolamento do paciente na tarde desta quarta-feira (26). A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesa).
O monitoramento da família também foi concluído. Com o resultado deste primeiro laudo, o caso se encerrou e não serão necessários novos exames.
O paciente segue internado no Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves, na Serra, para onde foi levado após dar entrada na UPA de Carapina por suspeita do Covid-19. Segundo a Sesa, a internação permanece, ainda que sem isolamento, em função de outras doenças que o paciente já tinha.
A influenza A é um tipo de gripe comum que é encontrada em várias espécies de animais, além dos seres humanos. De acordo com informações do Ministério da Saúde, os subtipos de vírus influenza A presentes no país e que infectam humanos são o H1N1 (que ficou conhecido como gripe suína) e H3N2.
Os sintomas da influenza são parecidos com o de outras doenças respiratórias, como o coronavírus: febre, dor no corpo, dor de cabeça e tosse seca.
O paciente que tinha a suspeita de estar com coronavírus apresentava quadro respiratório leve, segundo Aldo Lugão, subsecretário de Saúde da Serra. "Estava com febre, dor de garganta e apresentava tosse há alguns dias, mas o que acendeu o alerta foi o fato dele vir da Itália", explicou.