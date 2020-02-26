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Hospital na Serra

Paciente do ES que tinha suspeita de coronavírus sai do isolamento

O monitoramento da família também foi concluído. Com o resultado do primeiro laudo, caso se encerrou e não serão necessários novos exames

Publicado em 26 de Fevereiro de 2020 às 18:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2020 às 18:48
Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, para onde o paciente está internado Crédito: Fernando Madeira
Com o diagnóstico que descartou o primeiro caso de coronavírus no Espírito Santo, com o exame que apontou que o morador da Grande Vitória que veio da Itália está com influenza A (gripe), foi encerrado o isolamento do paciente na tarde desta quarta-feira (26). A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesa).
O monitoramento da família também foi concluído. Com o resultado deste primeiro laudo, o caso se encerrou  e não serão necessários novos exames.
O paciente segue internado no Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves, na Serra, para onde foi levado após dar entrada na UPA de Carapina por suspeita do Covid-19. Segundo a Sesa, a internação permanece, ainda que sem isolamento, em função de outras doenças que o paciente já tinha.

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influenza A é um tipo de gripe comum que é encontrada em várias espécies de animais, além dos seres humanos. De acordo com informações do Ministério da Saúde, os subtipos de vírus influenza A presentes no país e que infectam humanos são o H1N1 (que ficou conhecido como gripe suína) e H3N2.
Os sintomas da influenza são parecidos com o de outras doenças respiratórias, como o coronavírus: febre, dor no corpo, dor de cabeça e tosse seca.
O paciente que tinha a suspeita de estar com coronavírus apresentava quadro respiratório leve, segundo Aldo Lugão, subsecretário de Saúde da Serra. "Estava com febre, dor de garganta e apresentava tosse há alguns dias, mas o que acendeu o alerta foi o fato dele vir da Itália", explicou.

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