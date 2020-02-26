Suspeita de coronavírus no ES: exame para descartar outras doenças sai nesta quarta

Luiz Carlos Reblin, da Secretaria de Saúde do Estado, adiantou que o exame para detectar se o paciente contraiu coronavírus será feito em duas etapas Crédito: Larissa Avilez

O primeiro exame para descartar outras doenças respiratórias no morador da Grande Vitória, de 54 anos, internado no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, com suspeita de coronavírus, sairá nesta quarta-feira (26), a partir das 17h.

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Em entrevista coletiva sobre o possível avanço da doença no Espírito Santo, o coordenador do Centro de Operações Estratégicas (Coe) da Sesa, Luiz Carlos Reblin, informou que a avaliação será feita em duas etapas.

"Precisamos descartar se o paciente possui outras infecções respiratórias, como a gripe influenza. Recolhemos amostras de saliva e encaminhamos para um laboratório no Estado. O resultado deve sair até as 17h desta quarta-feira (26). Descartada qualquer doença, podemos pensar na possibilidade de coronavírus", explicou.

Se o primeiro exame não detectar nenhuma doença, outro procedimento clínico será aplicado. "Vamos encaminhar o material de avaliação para o laboratório da Fiocruz, no Rio de Janeiro, um dos quatro do Brasil capacitados para detectar a doença", complementou, adiantando que a confirmação do Covid-19 deve demorar sete dias.

MORADOR DA GRANDE VITÓRIA

O homem que está internado no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves com suspeita de coronavírus tem 54 anos e é morador da Grande Vitória. O município em que ele mora não foi divulgado.

Anteriormente, chegou a circular uma informação de que o homem era morador de Linhares, mas a prefeitura do município negou e emitiu nota sobre o caso. "A secretaria municipal de Saúde de Linhares informa que o paciente diagnosticado com suspeita de coronavírus no Espírito Santo não é morador de Linhares e sim da Grande Vitória. A informação foi confirmada na manhã desta quarta-feira (26) pelo secretário municipal de Saúde, Saulo Meirelles, junto à Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)", diz a nota.

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O homem ficou por 11 meses na Itália, onde circulou por várias cidades, de acordo com a Sesa. Segundo informações apuradas pela reportagem de A Gazeta, ele teria morado no Sul da Itália, na região de Positano. O homem chegou ao Espírito Santo no último domingo (23), de avião, e no dia seguinte procurou assistência médica com problemas respiratórios.

O governo do Estado ainda está levantando, junto aos órgãos de Brasília, se o morador da Grande Vitória viajou no mesmo avião em que estava o brasileiro, de São Paulo, que já teve a doença confirmada. O caso de São Paulo é o primeiro registro de coronavírus confirmado no Brasil.

O paciente já possui quadro com doenças pré-existentes e, clinicamente, está bem. "Existem outras comorbidades, mas ele está com quadro estável. Permanece em isolamento em decorrência da suspeita de coronavírus", disse Aldo Lugão, subsecretário de Saúde da Serra.

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AVANÇO

O Brasil tem 20 casos suspeitos do novo coronavírus, ao menos 12 vieram da Itália. Os casos suspeitos estão distribuídos entre os Estados de Pernambuco, Paraíba, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Santa Catarina.