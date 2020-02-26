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Não procede

Prefeitura de Linhares desmente que paciente com suspeita de coronavírus seja morador da cidade

A informação circulou na manhã desta quarta-feira (26) e, segundo a prefeitura, deixou a população do município assustada

Publicado em 26 de Fevereiro de 2020 às 13:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2020 às 13:40
Prefeitura de Linhares Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Linhares
Paciente com suspeita de coronavírus não é morador de Linhares, aponta prefeitura
A Secretaria Municipal de Saúde de Linhares afirmou que o primeiro paciente com suspeita de coronavírus no Estado não é morador da cidade. A informação de que o homem residia no município do Norte do Espírito Santo circulou na manhã desta quarta-feira (26) e, segundo a prefeitura, deixou a população assustada.
A Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), confirmou que o paciente com suspeita de estar infectado pelo vírus é morador da Grande Vitória, e chegou ao Espírito Santo no último domingo (23) depois de passar um período na Itália.
Apesar de o caso suspeito não ser de um morador de Linhares, a Secretária de Saúde do Município informou que vai promover uma atualização nos serviços de saúde do município para atender possíveis casos suspeitos de coronavírus, seguindo as recomendações de prevenção e diagnóstico recomendadas pelo Ministério da Saúde.

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O secretário municipal de saúde de Linhares Saulo Meirelles informou que a rede de saúde tem à disposição os materiais indicados para para atender pacientes com suspeita da doença.
Os equipamentos de proteção individual recomendados pelo Ministério da Saúde são simples e estão disponíveis em nossa rede municipal. Inclusive, o Hospital geral de Linhares (HGL), já está se preparando para caso, eventualmente, surja algum paciente com esses sinais e sintomas, visando sempre o diagnóstico rápido para realizarmos a intervenção necessária, destacou.
Ainda segundo o secretário, o município irá disponibilizar uma ficha de notificação do coronavírus nas unidades de saúde da sede e do interior de Linhares.

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