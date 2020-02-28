Teste para coronavírus no ES vai ter resultado no mesmo dia

Exame de sangue: material será coletado de pacientes com suspeita de contágio por coronavírus Crédito: Kasvi

A partir da próxima semana, o Laboratório Central (Lacen) do Estado vai começar a realizar os testes para o novo coronavírus (Covid-19) e o resultado sairá no mesmo dia. Hoje, o material para análise dos casos suspeitos é encaminhado para fora do Espírito Santo e pode levar até mais de uma semana para confirmação ou descarte da doença.

Rodrigo Rodrigues, coordenador do Lacen, disse que o Ministério da Saúde anunciou nesta sexta-feira (28) que, até meados da próxima semana, vai liberar o reagente que havia sido solicitado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) para fazer os exames, atendendo tanto a população capixaba quanto demandas de outros Estados.

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Rodrigues afirmou que o teste específico para o coronavírus é rápido, entre 1 e 2 horas, porém são necessárias várias etapas, do preparo da amostra até o laudo, o que deve levar de cinco a seis horas para apresentar o resultado. De todo modo, os pacientes terão mais agilidade do que hoje, uma vez que, depois de descartado outros quatro tipos de vírus que já são testados no Estado, o sangue coletado é enviado para a Fiocruz, no Rio de Janeiro.

Atualmente, o Lacen faz teste para Influenza A (H1N1 e H3N2), Influenza B e síndrome respiratória aguda, mas também pretende ampliar a análise para outras doenças respiratórias. Rodrigues contou que o secretário Nésio Rodrigues já autorizou a compra de um kit que analisa 21 tipos de vírus, aumentando a abrangência das enfermidades analisadas.

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