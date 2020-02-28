ES tem mais quatro casos suspeitos de coronavírus

As cinco notificações são oriundas das regiões Central e Norte, além da Grande Vitória Crédito: Kasvi

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) recebeu a notificação de mais quatro casos suspeitos de Covid-19 ( novo Coronavírus ) no Espírito Santo. Com isso, chega a cinco o número de casos suspeitos no Estado. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (28).

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O caso que já está em investigação, de um paciente de Aracruz, foi encaminhado ao Instituto Oswaldo Cruz (IOC-Fiocruz) , no Rio de Janeiro. Outros quatro, de municípios não divulgados pela Sesa, já foram analisados pelo Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES), sendo descartados para influenza A e B para o vírus sincicial respiratório e também serão remetidos à Fiocruz.

CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO DE CASOS SUSPEITOS

De acordo com o coordenador do Centro de Operações Estratégicas (COE), Luiz Carlos Reblin, para se tornar caso suspeito, o cidadão tem que apresentar sintomas dentro dos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde: febre e sintoma gripal, como tosse ou falta de ar, e vierem da Alemanha, Austrália, Emirados Árabes, Filipinas, França, Irã, Itália e Malásia.

Já faziam parte dos critérios, os países Japão, Singapura, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Tailândia, Vietnã e Camboja, além da China.

Após o Lacen-ES descartar as amostras coletadas para influenza A e B e para o vírus sincicial respiratório, o material é encaminhado para a Fiocruz, que é o laboratório de referência determinado pelo Plano Contingência para o Covid-19. O resultado deve ser divulgado em até sete dias.

COMO SE PREVENIR

A Sesa destaca que, até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por conta disso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias. As indicações são:

Cobrir a boca e nariz ao tossir ou espirrar;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;

Não compartilhar objetos de uso pessoal;

Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado;

Lavar as mãos com água e sabão ou usar antisséptico de mãos à base de álcool.



PLANO DE CONTINGÊNCIA

Entre as definições apresentadas estão a definição dos hospitais de referência, que serão o Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG), em Vitória, referência em atendimento pediátrico, e o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves (HEJSN), na Serra, que tem a expertise de atendimento a casos graves.