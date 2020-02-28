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Coronavírus no Brasil

Governo de São Paulo anuncia R$ 30 milhões para prevenção contra coronavírus

O primeiro caso da doença foi confirmado no Brasil na terça (25)

Publicado em 28 de Fevereiro de 2020 às 14:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2020 às 14:58
Um homem de 61 anos de São Paulo foi o primeiro caso confirmado de coronavírus no Brasil Crédito: Pixabay
O governo do estado de São Paulo anunciou nesta sexta (28), a destinação de R$ 30 milhões para a prevenção contra o novo coronavírus, que teve o primeiro caso brasileiro confirmado nesta semana. Pouco menos da metade do valor será destinado para ações de comunicação.
São Paulo, até o momento, é o único estado brasileiro com um caso de coronavírus confirmado e tem 66 casos de suspeita (na quinta eram 85), de acordo com dados divulgados pelo Palácio dos Bandeirantes.
As peças informativas, às quais serão destinados R$ 14 milhões, estão programadas para ir ao ar na TV e em rádios a partir da próxima terça e devem ser veiculadas por duas semanas. A parte online da iniciativa terá material disponível já a partir desta sexta.
O infectologista David Uip, que coordena o Centro de Contingência do Coronavírus, será o porta-voz das campanhas informativas a serem veiculadas.
"Ninguém melhor do que o doutor David Uip para fazer essa comunicação", disse o governador João Doria, em entrevista coletiva na qual o anúncio da iniciativa foi feito.
Doria afirmou que, além do combate às fake news, há preocupação com o que chamou de "wrong news", informações erradas que não são propositalmente espalhadas.
Vídeos sobre o coronavírus também serão transmitidos em telas no metrô e na CPTM.
Outro braço do programa de informações ocorrerá na rede estadual de educação com uma semana de conscientização sobre o coronavírus, segundo Cleber Mata, secretario de comunicação, que também afirmou também que a Abear (Associação Brasileira das Empresas Aéreas) ajudará a distribuir informações em voos que chegam a São Paulo.
Os outros R$ 16 milhões da verba anunciada são para apoio operacional.
Um homem de 61 anos de São Paulo foi o primeiro caso confirmado de coronavírus no Brasil. Ele viajou em fevereiro para a Itália, que enfrenta um surto do MNvírus. Ao voltar, fez uma reunião familiar com 30 pessoas e, no dia seguinte, por estar febril (e mesmo sem outros sintomas), apresentou-se a uma unidade de saúde.
Todos os que tiveram contato com o homem, inclusive quatro pessoas que viajaram ao seu redor no avião, estão sendo acompanhadas e constantemente contactadas pelas autoridades de saúde.
As informações mais recentes apontam que nenhuma delas apresenta sintomas. Três pessoas da família estavam entre casos de suspeita de infecção, porém o coronavírus foi descartado.
Dos 85 casos de suspeita informados na quinta, 15 foram descartados por exames laboriatoriais, 22 por falta de critérios e 18 foram incluídos nesta sexta.
O empresário infectado está em isolamento em sua própria casa. Sua esposa, que também reside no local, ocupa outro cômodo da casa para evitar o contato constante. Além do isolamento, o homem mantém uma máscara no rosto, lava suas roupas separadamente e tem um lixo separado.
Na quinta, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e o governador de São Paulo, João Doria, anunciaram o adiantamento da campanha de vacinação contra a gripe.
A intenção não é a proteção contra o novo coronavírus, considerando que ainda não há vacina contra ele, mas excluir os outros vírus influenza de uma possível situação de contaminação mais ampla da população.

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