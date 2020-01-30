Secretaria de Saúde do ES anuncia plano de ação contra o coronavírus

Secretária de Estado da Saúde (Sesa) Crédito: Ricardo Medeiros

Elaborado junto com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o Plano Estadual de Enfrentamento e Controle do novo coronavírus definiu de que forma será feito o atendimento no eventual surgimento de algum caso suspeito da doença no Estado. Desde o primeiro atendimento, até a possível internação e o tratamento do paciente.

"Os profissionais vão colher material e enviar para o nosso laboratório central, que tentará identificar se o caso não é de outra doença. Se necessário, esse material será reencaminhado à FioCruz, no Rio de Janeiro, que será capaz de fazer a identificação do coronavírus" Luiz Carlos Reblin - Coordenador do Centro de Operações Estratégicas do ES

A partir do momento em que for confirmada a infecção por coronavírus, esse paciente poderá receber dois tipos de atendimento. "Se o caso for leve, como a maioria, ele deverá ficar em isolamento domiciliar, com a nossa assistência. Se o caso for grave, ele poderá ser hospitalizado", esclareceu Reblin.

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Em terras capixabas o atendimento de referência será realizado, a princípio, em dois locais: o Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, que fica no bairro Santa Lúcia, em Vitória; e o Hospital Jayme dos Santos Neves, localizado em Morada de Laranjeiras, na Serra

Luiz Carlos Reblin, coordenador do Centro de Operações Estratégicas do Espírito Santo Crédito: Larissa Avilez

Porém, se o coronavírus for detectado no Espírito Santo ou no Brasil, o protocolo a ser adotado pode mudar. "Esse plano leva em consideração o cenário atual. Se confirmado um caso, por exemplo, mais hospitais poderão ser habilitados para tratar a doença", adiantou o superintendente.

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Apesar da definição do plano, Reblin aproveitou para ressaltar que não há motivo para alarde. "Aqui, no Espírito Santo, nós felizmente não temos nenhum sinal que nos leve a alguma preocupação em relação ao coronavírus", garantiu.

CONTROLE EM AEROPORTOS E PORTOS

A fim de evitar a proliferação do coronavírus, o aeroporto de Vitória está emitindo um aviso sonoro, alertando passageiros sobre as orientações de prevenção à doença. O comunicado é emitido em quatro idiomas: português, inglês, espanhol e mandarim. Além do transporte aéreo, a navegação também está sendo monitorada no Estado:

A Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), que afirmou estar preparada para seguir o protocolo da Anvisa, Se a situação exigir;

A Portocel, que acompanha a situação no porto de celulose de Aracruz, com o mapeamento das rotas dos navios;

A mineradora Samarco, que monitora a situação no terminal marítimo de Anchieta, seguindo o protocolo da Anvisa;

A Petrobras, que suspendeu as viagens que estavam programadas para a China.



OS SINTOMAS

De acordo com especialistas, o coronavírus causa sintomas parecidos com o de outras viroses e doenças respiratórias, como tosse, febre, coriza e dificuldade para respirar. Em casos mais graves, ele pode causar insuficiência renal e morte.

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"É importante lembrar que a maioria dos casos até agora é leve e não grave. Além disso, para se enquadrar como um paciente suspeito de coronavírus a pessoa precisa também ter contato com alguém da China", esclareceu Reblin.

COMO EVITAR O CONTÁGIO

Lavar as mãos frequentemente com água e sabão;

Utilizar álcool em gel;

Cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar, de preferência com um lenço descartável, que deve ser jogado fora após o uso;

Evitar aglomerações em ambientes fechados;

Não compartilhar objetos de uso pessoal.



OS CASOS NO BRASIL

Por enquanto, no Brasil, são investigados nove casos suspeitos: três em São Paulo, dois em Santa Catarina e um nos Estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Ceará. Em todos eles, as pessoas apresentaram febre e problemas respiratórios  além de terem estado na China, em um período inferior a duas semanas antes dos primeiros sintomas.