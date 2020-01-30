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Coronavírus no Brasil

Secretaria de Saúde do Rio descarta caso suspeito de coronavírus

Nove casos são considerados suspeitos no Brasil, diz Ministério da Saúde

Publicado em 30 de Janeiro de 2020 às 16:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2020 às 16:32
Amostra laboratorial do coronavírus, que pode causar desde resfriados comuns até SARS e MERS Crédito: Center for Desease Control and Prevention
A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informou nesta quinta-feira (30) que a Vigilância em Saúde descartou o caso suspeito de coronavírus no estado por não apresentar os critérios clínicos preconizados pelo Ministério da Saúde.
Na quarta-feira (29), o Ministério da Saúde informou que havia nove casos considerados suspeitos de coronavírus no Brasil, entre eles um no Rio de Janeiro.
De acordo com as autoridades chinesas, cerca de 60% dos mais de 7,7 mil casos de infecção até agora confirmados foram registrados na província de Hubei, onde ocorreram 162 das 170 mortes.
Já em Huanggang, cidade com 7,5 milhões de habitantes, localizada a 76 quilômetros de Wuhan, foram confirmados 496 casos de infeção pelo coronavírus. Deste total, 12 morreram.
Com informações Agência Brasil.

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