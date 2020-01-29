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Coronavírus no Brasil

Brasil registra nove casos de suspeita de coronavírus

De acordo com informações do Ministério da Saúde, até o momento todos os casos aguardam comprovação de exames

Publicado em 29 de Janeiro de 2020 às 18:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2020 às 18:34
Amostra laboratorial do coronavírus, que pode causar desde resfriados comuns até SARS e MERS Crédito: Center for Desease Control and Prevention
O Brasil já registra ao menos nove casos de suspeita de coronavírus. Os casos são de pacientes de São Paulo (3), Santa Catarina (2), Rio de Janeiro (1), Minas Gerais (1), Paraná (1) e Ceará (1). 
Até o momento, todos ainda aguardam resultado de exames, de acordo com o Ministério da Saúde. 
"Não temos neste momento nenhum caso confirmado de coronavírus no Brasil", afirma o secretário de vigilância em saúde, Wanderson Oliveira. 
Segundo ele, ao menos outros quatro casos chegaram a ser contabilizados como suspeitos, mas foram descartados após exames apontarem outras doenças.
O primeiro caso suspeito de coronavírus foi divulgado nesta terça-feira (29). Trata-se de uma estudante de 22 anos atendida em Belo Horizonte e que viajou para a cidade de Wuhan, na China, epicentro da doença.
O estado de saúde da paciente é estável. Após ser atendida, ela foi encaminhada a um hospital de referência e colocada em isolamento até o resultado de exames. Em Wuhan, a paciente afirma não ter ido ao mercado de peixes da cidade, nem ter tido contato com pessoas doentes. Cerca de 14 pessoas que tiveram contato com a paciente no Brasil estão sendo monitoradas. 
A previsão é que os exames que podem confirmar ou descartar o diagnóstico fiquem prontos até sexta-feira (31).

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