Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • TV chinesa faz transmissão 24 h de construção de hospital para coronavírus
Coronavírus

TV chinesa faz transmissão 24 h de construção de hospital para coronavírus

O governo chinês, via CGTN (China Global Television Network, grupo de canais de TV estatal), colocou uma câmera para transmitir a construção

Publicado em 30 de Janeiro de 2020 às 15:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2020 às 15:44
Pessoas usam máscaras na cidade de Pequim. A Comissão Nacional de Saúde da China informou que mais 25 pessoas morreram em função de doenças provocadas pelo coronavírus Crédito: Mark Schiefelbein/AP
Causou espanto a notícia, na última sexta-feira (24), de que o governo chinês construiria em apenas 10 dias um hospital em Wuhan para vítimas do coronavírus, que virou epidemia e tem como epicentro a cidade de 11 milhões de habitantes no centro do país.
Afinal, até para os padrões chineses de celeridade em obras, levantar um hospital e deixá-lo em funcionamento neste prazo não é algo trivial. Não demorou muito para que imagens de dezenas de tratores terraplanando o terreno viralizasse.
Junto com o espanto veio a dúvida: vão conseguir fazer isso no prazo e entregar a obra na próxima segunda (3)? Para mostrar que não é brincadeira, o governo chinês, via CGTN (China Global Television Network, grupo de canais de TV estatal), colocou uma câmera para transmitir a construção 24 horas por dia.
Wuhan foi escolhida para abrigar o hospital por ser a grande cidade com maior número casos, o que fez as autoridades chinesas determinarem o seu isolamento.
Na última segunda (27), o prefeito da cidade, Zhou Xianwang, pediu demissão porque escondeu dados sobre a doença. Ele confirmou que 5 milhões de pessoas (ou seja, quase metade da população local) deixaram a cidade antes de ser isolada.
O número de mortos na China pelo surto de coronavírus chegou a 162 na noite de quarta (29) e o número de casos confirmados já passa de 7.000 em todo o mundo. O Brasil tem ao menos nove casos de suspeita.

Veja Também

Profissionais de saúde da China alertam sobre falta de material médico

Empresário fica ferido após elevador despencar dentro de casa em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Imagem de destaque
Como dois cessar-fogos e 'abertura' do Estreito de Ormuz podem impulsionar negociações de paz entre EUA e Irã
Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados