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Enseada do Suá

Empresário fica ferido após elevador despencar dentro de casa em Vitória

César Viola ficou preso pelos braços, dentro do equipamento, e foi necessária a ajuda do Corpo de Bombeiros para retirá-lo do local. Ele foi socorrido pelo SAMU com ferimentos graves

Publicado em 30 de Janeiro de 2020 às 12:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2020 às 12:53
Elevador despencou do segundo andar da casa do empresário. Ele ficou preso pelos braços Crédito: Iara Diniz
Um empresário de 60 anos se machucou após o elevador da casa onde mora despencar, na manhã desta quinta-feira (30), na Enseada do Suá, em Vitória. César Viola ficou preso pelos braços, dentro do equipamento, e foi necessária a ajuda do Corpo de Bombeiros para retirá-lo do local. Ele foi socorrido para o hospital com ferimentos graves.
César Viola é dono do cerimonial Casa Maio, que fica ao lado da casa onde mora. Segundo o sócio do empresário, Carlos Benevides, César entrou no elevador para ir até o segundo andar da casa tomar banho. Porém, assim que o equipamento parou, ele despencou. 
"Quando ele foi abrir a porta, o cabo de aço rompeu e o elevador caiu. No susto, o César colocou a mão na parede e acabou ficando preso pelos dois braços", contou.
O Corpo de Bombeiros e o SAMU foram acionados para socorrer o empresário Crédito: Internauta
Na hora, César estava sozinho em casa. Os vizinhos ouviram os pedidos de socorro e entraram na residência para ajudar o empresário. Logo em seguida, eles acionaram o Corpo de Bombeiros e o SAMU. 
"Os bombeiros precisaram serrar parte do elevador para tirar ele de lá. Ele estava consciente, mas muito nervoso e com os braços machucados", disse Carlos.
O empresário foi encaminhado para um hospital da Capital, com ferimentos graves. De acordo com Carlos, o elevador é usado para transporte de cargas e também de pessoas. Ele afirmou que o equipamento passa por manutenção e que o cabo foi trocado há dois meses. 

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