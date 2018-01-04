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Tragédia

Pilastra de concreto cai e mata menino de 8 anos em Linhares

A pilastra servia de suporte para uma rede de balanço, colocada para as crianças brincarem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jan 2018 às 13:51

Publicado em 04 de Janeiro de 2018 às 13:51

Renan Gouveia Sfalsin, 8 anos Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte
Uma brincadeira de criança terminou em tragédia para uma família de Linhares, no Norte do Estado. Uma pilastra de concreto que servia de suporte para uma rede de balanço caiu em cima de Renan Gouveia Sfalsin, 8 anos. Ele não resistiu.
"Estavam os três priminhos brincando na área. A minha irmã tinha posto uma rede para eles estarem brincando no fim de semana. Por um acaso, os três foram brincar. Tinha dois na rede. Na hora em que eles estavam se balançando, as duas pilastras que sustentavam a rede não aguentaram e uma acabou caindo", contou Luzinete Riccato Sfalsin, tia do menino.
Luzimar Riccato Sfalsin, também tia do garoto, disse que colocou a rede. "Balancei a semana toda com eles e achava que nunca isso iria acontecer. É a mesma coisa que tivesse aberto o peito da gente e puxado o coração para fora. É uma dor que só Deus".
O acidente aconteceu na casa do avô do menino, no bairro Canivete. Familiares tentaram reanimar Renan e o levaram para um hospital, mas ele não resistiu.
O velório foi realizado nesta quarta-feira (3), na casa do avô, e o enterro no cemitério do bairro Planalto. Renan tinha mais dois irmãos e morava com a família no bairro Canivete.
Com informações de Ariele Rui (TV Gazeta Norte)

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