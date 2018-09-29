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Que susto!

Parte de teto do Sebrae-ES despenca e assusta população em Vitória

As equipes técnicas e de gerenciamento de risco foram enviadas ao local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2018 às 18:40

Publicado em 29 de Setembro de 2018 às 18:40

O barulho da queda do vidro assustou as pessoas que estavam próximo do Sebrae-ES no início da tarde deste sábado (29) Crédito: Patrícia Scalzer
Uma parte do teto da nova sede do Sebrae-ES despencou, no início da tarde deste sábado (29), na Enseada do Suá, em Vitória. Pessoas que esperavam ônibus em um ponto perto do local se assustaram com o barulho da queda. Ninguém ficou ferido.
Procurada, a assessoria do órgão explicou que o vidro de 80 x 80 centímetros caiu em cima de uma jardineira. Uma limpeza do espelho d'água do prédio foi realizada essa semana e, na ocasião, um trincado nesse vidro que caiu já tinha sido constatado.
A área já foi isolada e o Sebrae vai funcionar normalmente, na próxima segunda-feira (1º), com a entrada dos colaboradores e clientes pela lateral para garantir a segurança de todos.
Ainda de acordo com a assessoria do Sebrae, as equipes técnica e de gerenciamento de risco foram acionadas e estiveram no local.
A nova sede do Sebrae-ES funciona na Enseada do Suá, em Vitória Crédito: Patrícia Scalzer
(Com informações de Patrícia Scalzer)

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