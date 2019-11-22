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Acidente

Portão de supermercado cai e fere duas pessoas em Vitória

As vítimas foram socorridas pelo Samu; a identidade delas ainda não foi divulgada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2019 às 17:15

Publicado em 22 de Novembro de 2019 às 17:15

Duas pessoas ficaram feridas após o portão da garagem de um hipermercado cair na tarde desta sexta feira (22), na Rua João Carlos de Souza, em Vitória. Um homem ficou ferido no pé. Já a mulher ficou presa embaixo do portão, que pertence ao depósito do estabelecimento comercial.
Portão de hipermercado cai e fere duas pessoas em Vitória Crédito: Iara Diniz
A mulher foi retirada com a ajuda de pessoas que passavam pelo local. De acordo com testemunhas, ela desmaiou ao ser atingida e teve ferimentos na cabeça. As duas vítimas foram socorridas pelo Samu, que permanece no local do acidente.
Portão de supermercado cai e fere duas pessoas em Vitória
A identidade das vítimas ainda não foi divulgada.
Portão de hipermercado cai e fere duas pessoas em Vitória Crédito: Iara Diniz
Em nota, o OK Hipermercado informou que "um dos portões de carga e descarga, utilizado para o abastecimento do hipermercado, se desprendeu de sua base devido às fortes chuvas, atingindo uma pessoa que passava pela calçada. A empresa lamenta o ocorrido e informa que está prestando toda assistência à vítima".
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